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VIDEO Cucurella pokosio Sučića pa još počeo urlati na njega

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Cucurella pokosio Sučića pa još počeo urlati na njega
Foto: Alter Photos/SIPA USA
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Petar Sučić je za Inter zaigrao od 60. minute, a nije se baš dobro proveo, naročito u jednom startu pred kraj susreta

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Inter Petra Sučića poražen je od Real Madrida s 2-1 na otvaranju Lige prvaka.  Inter je u Madridu bolje otvorio susret, ali je Real poveo u 14. minuti iz prvog udarca prema suparničkim vratima. Gosti su neoprezno izgubili loptu koja je došla do Brahima Diaza, a ovaj je produžio do Kylana Mbappe koji je postigao svoj 71. gol u Ligi prvaka. Ispred njega su Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109) i Karim Benzema (90).

Devet minuta kasnije "Kraljevski klub" je povećao prednost. Pavard je dodao povratnu loptu za vratara Martineza, koji je oklijevao s ispucavanjem što je iskoristio Federico Valverde ukravši mu loptu i pogodivši za 2-0. Inter je smanjio u 78. minuti nakon što je Lautaro povratnom loptom uposlio Carlosa Augusta, a ovaj zabio za 2-1.

Petar Sučić je za Inter zaigrao od 60. minute, a nije se baš dobro proveo. U sudačkoj nadoknadi vodio je loptu, no Realov Marc Cucurella oštrim startom mu je oduzeo loptu. Sučić je uz bolnu grimasu pao, a španjolski branič još mu se unio u lice urlajući na njega. Snimka je postala viralna među navijačima Reala, koji slave borbenost i žustrinu Cucurelle. Taj start možete pogledati OVDJE

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