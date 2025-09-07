VIDEO Kandidatura za Oscara: Evo kako je bivši hajdukovac isprovocirao crveni protivnika

Nogometaši Nedelišća pobijedili su u subotu ludbrešku Podravinu 2-0 u trećem kolu Treće nogometne lige Sjever, četvrtog ranga hrvatskog nogometa. Oba je gola zabio Brazilac Rodrigo Lima Silva (26), nekadašnji igrač slavnog Vasco da Game.

Rezultat je, međutim, pao u drugi plan zbog neviđene glume domaćeg kapetana Marija Sačera (34), bivšega mladog hrvatskog reprezentativca koji je od 2009. do 2012., uz prekide zbog posudbi, bio u Hajduku.

Sačer se u 44. minuti, prilikom izvođenja kornera, približio mladiću Janu Vibovcu (19) iz Nedelišća, koji se čvrsto postavio u mjestu, a protivnik je pao kao pokošen i istaknuo kandidaturu za neku glumačku nagradu. Da stvar bude gora, sudac je nasjeo i pokazao Vibovcu izravan crveni karton. U zapisniku stoji da je protivnika pogodio šakom u prsa. Pogledajte snimku pa procijenite sami.

Bez obzira na to, bodovi su otišli u Nedelišće, a Vibovcu ostaje nada da ga disciplinska komisija neće prežestoko kazniti zbog ovog isključenja.