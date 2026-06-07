Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROTIVNICI 'VATRENIH'

VIDEO Kane zabio za minimalnu pobjedu Engleza protiv Novog Zelanda uoči Hrvatske na SP-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kane zabio za minimalnu pobjedu Engleza protiv Novog Zelanda uoči Hrvatske na SP-u
4
Foto: NATHAN RAY SEEBECK

U srijedu će Englezi još igrati protiv Kostarike. Hrvatska s Engleskom igra prvu utakmicu na mundijalu 17. lipnja u Dallasu

Admiral

Engleska, prvi protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, ubilježila je minimalnu pobjedu nad Novim Zelandom od 1-0 u Tampi na Floridi.  

Jedini pogodak u ne baš sjajnoj predstavi Engleza polučio je Harry Kane u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Engleska je bila puno bolja i u drugom dijelu, ali rezultat se ne mijenjao. Engleski izbornik Thomas Tuchel na poluvremenu zamijenio svih 11 igrača. Gol možete pogledati OVDJE.

International Friendly - England v New Zealand
Foto: NATHAN RAY SEEBECK

U srijedu će Englezi još igrati protiv Kostarike.

Hrvatska s Engleskom igra prvu utakmicu na mundijalu 17. lipnja u Dallasu. 

Ranije su nogometaši Paname, drugi protivnik Hrvatske u skupini Svjetskog prvenstva, odigrali 1-1 s Bosnom i Hercegovinom u zadnjoj pripremnoj utakmici u St Louisu.BiH je bila bolja u prvom dijelu te povela pogotkom Nikole Katića u 23. minuti, ali je panamski branič Jiovany Ramos izjednačio u sudačkoj nadoknadi.U nastavku su obje ekipe imale prilike za pobjedu, no ostalo je 1-1.Tribine stadiona Citypark u St Louisu gotovo je u potpunosti ispunila tamošnja inače vrlo brojna bošnjačka zajednica. 

Hrvatska će s Panamom igrati u Torontu, 24. lipnja.  Panamci su u pripremnim utakmicama izgubili (1-2) i remizirali (1-1) s Južnom Afrikom, izgubili od Meksika (0-1) i Brazila (2-6), remizirali s Bolivijom i BiH (1-1), te pobijedili Dominikansku Republiku (4-2). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026