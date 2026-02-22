Obavijesti

VIDEO Kaos! Grobari su zapalili transparent o Franji Tuđmanu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Telegraf.rs

Kaos na derbiju. Delije su provocirale Grobare na derbiju Zvezde i Partizana. Postavile su poruku vezanu za Franju Tuđmana što se nije svidjelo Grobarima pa su zapalili transparent

Potpuni kaos dogodio se na utakmici Crvene zvezde i Partizana! Poznato je da Delije i Grobari rade šou na tribinama, a sada je izgorio i jedan transparent. Utakmica je još u tijeku i rezultat pred kraj prvog dijela je 0-0, a o potezu Grobara još će se pričati neko vrijeme. Naime, zapalili su transparent o Franji Tuđmanu.

U jednom trenu utakmice Delije su podigle koreografiju s razlupanim parnim valjkom, što je nadimak Partizana, a onda je na krovu stadiona "Rajko Mitić" osvanuo transparent. Na ćirilici je pisalo: "Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi". Navijači Partizana su poludjeli i krenuo je potpuni kaos na tom dijelu tribine. Grobari su počeli sa žestokim uvredama, a neki su se popeli na krov i zapalili transparent.

Nije prvi put da Delije provociraju ristalice Partizana spominanjem Franje Tuđmana. Podsjetimo, Tuđman je od 1958. do 1963., uglavnom u vrijeme dok je još bio aktivni visoki oficir JNA te radio i živio u Beogradu, obnašao dužnost predsjednika vojnoga JSD (Jugoslavenskoga sportskog društva) Partizan, što je uključivalo i vođenje nogometnoga kluba.

