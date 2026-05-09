VIDEO: PREKINULI DERBI

Pogledajte nerede u Mariboru: Igrača Olimpije pogodili u glavu

Piše Josip Tolić,
Foto: SportKlub/screenshot

Derbi Maribor - Olimpija prekinut zbog divljanja navijača! Golman pogođen raketom, utakmica završena kaosom i neizvjesnošću. Olimpija bi mogla dobiti 3-0, ali Europa ostaje san

Ružne scene na najvećem derbiju slovenskog prvenstva koji je ove subote više bio za prestiž jer su i Maribor i Olimpija daleko od najboljih pozicija, štoviše daleko i od Europe. Utakmica je prekinuta u 52. minuti pri vodstvu Olimpije 1-0 nakon što je golman ljubljanske momčadi Matavž Vidovšek ostao ležati pred domaćim navijačima.

- Počeli su me gađati tzv. rimskim svijećama. Pogodili su me u uho, bilo je bučno i počelo je tutnjati, nisam mogao nastaviti. Baklje za atmosferu, to je sve super, ali ako ciljaju mene, igrače, to nije primjereno. Ako me pogode u oko, oslijepit ću. To nije u redu - kazao je Vidovšek nakon utakmice.

Trenutak prekida utakmice pogledajte OVDJE.

Sudac Aleksandar Matković prekinuo je utakmicu zbog bakljade mariborskih navijača u 34. minuti, a onda i definitivno početkom drugog poluvremena. Za vodstvo Olimpije zabio je bivši dinamovac Antonio Marin, bio mu je to osmi prvenstveni gol u sezoni.

Utakmica bi trebala biti registrirana pobjedom Olimpije 3-0 kojom će preskočiti Maribor na četvrtom mjestu ljestvice, ali ta joj pozicija neće donijeti Europu jer je jedna pozicija rezervirana za osvajača kupa u kojem se sastaju drugoligaš Grosuplje i sedmoplasirani Aluminij, a trećeplasirani Bravo imao bi sedam bodova više dva kola prije kraja.

