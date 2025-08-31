Obavijesti

ZAISKRILO NA TERENU

VIDEO Kaos na Poljudu! Dantas udario suparnika, Fruk pao u šesnaestercu, Đalović poludio

Piše Boris Trifunović,
VIDEO Kaos na Poljudu! Dantas udario suparnika, Fruk pao u šesnaestercu, Đalović poludio
Foto: Tportal/Screenshot

U završnici prvog dijela došlo je do nekoliko vezanih događaja pa je i zaiskrilo zbog čega se Dario Bel razmahao žutim kartonima i podijelio ih nekolicinu

Uzbudljiv i sadržajan derbi između Hajduka i Rijeke u 5. kolu HNL-a bio je centralan događaj hrvatskog nogometa ovog vikenda.

U završnici prvog dijela došlo je do nekoliko vezanih događaja pa je i zaiskrilo zbog čega se Dario Bel razmahao žutim kartonima i podijelio ih nekolicinu.

Toni Fruk je pao u kaznenom prostoru Hajduka, Riječani su tražili penal, ali Bel ništa nije dosudio. Igra se nastavila, a onda je Tiago Dantas na grublji način zaustavio kontranapad Splićana.

Uslijedile su žestoke reakcije i prosvjedi jednih i drugi, Bel je situaciju smirio s nekoliko žutih kartona upućenih klupama. Između ostalih, požutio je Radomir Đalović zbog prigovora.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

