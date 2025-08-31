U završnici prvog dijela došlo je do nekoliko vezanih događaja pa je i zaiskrilo zbog čega se Dario Bel razmahao žutim kartonima i podijelio ih nekolicinu
ZAISKRILO NA TERENU
VIDEO Kaos na Poljudu! Dantas udario suparnika, Fruk pao u šesnaestercu, Đalović poludio
Čitanje članka: < 1 min
Uzbudljiv i sadržajan derbi između Hajduka i Rijeke u 5. kolu HNL-a bio je centralan događaj hrvatskog nogometa ovog vikenda.
U završnici prvog dijela došlo je do nekoliko vezanih događaja pa je i zaiskrilo zbog čega se Dario Bel razmahao žutim kartonima i podijelio ih nekolicinu.
Toni Fruk je pao u kaznenom prostoru Hajduka, Riječani su tražili penal, ali Bel ništa nije dosudio. Igra se nastavila, a onda je Tiago Dantas na grublji način zaustavio kontranapad Splićana.
Uslijedile su žestoke reakcije i prosvjedi jednih i drugi, Bel je situaciju smirio s nekoliko žutih kartona upućenih klupama. Između ostalih, požutio je Radomir Đalović zbog prigovora.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+