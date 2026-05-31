VIDEO Kaos na Roland Garrosu! Sutkinja iz Srbije je smirivala situaciju: Nisi ti nikakav frajer

Američki tenisač Frances Tiafoe pobijedio je na Roland Garrosu Portugalca Jaimea Fariju 3-2 u setovima, ali meč je zasjenio incident sa sutkinjom koji se dogodio u petom setu.

Do sukoba je došlo pri vodstvu Tiafoea 2:1 u odlučujućem, petom setu. Amerikanac je bio uvjeren da je ovaj servirao u aut, ali tehnologija je utvrdila da servis vrijedi te da je loptica bila unutra za samo jedan milimetar. Ta odluka izazvala je bijes dvojice tenisača koji su krenuli u verbalni obračun, a onda je intervenirala srpska sutkinja Marijana Veljović.

Frances Tiafoe to Jaime Faria during their match at Roland Garros:



“Don’t act like you’re tough. You’re not hard.”



Ovo mora prestati - rekla je dok se krenula spuštati sa stolca na teren.

- Prestani se praviti da si opasan. Nisi ti nikakav frajer, brate, samo igraj - rekao je Tiafoe Portugalcu, na što mu je ovaj uzvratio: "Ponašaš se bez poštovanja."

Tiafoe u osmini finala čeka meč protiv Mattea Arnaldija.