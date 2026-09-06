VIDEO Kaos na sučeljavanju! Prvak provocirao Plazibata, morali reagirati i zaštitari

Antonio Plazibat (32, 25-4) i Mory Kromah (27, 38-3-1) nisu dočekali prosinački obračun kako bi počeli razmjenjivati udarce. Službeno sučeljavanje hrvatskog teškaša i aktualnog GLORY-jeva prvaka potpuno je izmaknulo kontroli, a zaštitari su morali uskočiti između njih kako bi spriječili ozbiljniji fizički sukob. Plazibat i Kromah našli su se zajedno u ringu tijekom priredbe GLORY 109 u Rotterdamu kako bi promovirali veliki meč za naslov prvaka teške kategorije, koji ih čeka 12. prosinca u GelreDomeu u Arnhemu.

Prvi je u ring kako bi najavio borbu ušao hrvatski borac.

- Ne mogu dočekati novi nokaut. Dat ću vam, ljudi, sjajnu borbu, puno nasilja i agresivnosti, a lovit ću njegovu glavu.

Na pitanje je li mu važniji pojas ili ušutkati Kromaha, Plazibat je odgovorio u svom stilu.

- Nije me briga za pojas. Samo želim nokautirati Moryja.

Nakon Plazibata priliku za riječ dobio je Kromah, koji je nakon osvajanja pojasa krenuo na svojevrsnu svjetsku turneju.

- Sjajno se osjećam što sam se vratio. Nedostajali ste mi, dugo me nije bilo. Znam da je bilo puno priče, ali ja sve ostavljam u ringu prije nego što odem kući. Ovaj čovjek, Plazibat, moj je sljedeći protivnik. Govori da ne želi biti prvak, da ga nije briga za pojas i da se želio boriti s Ricom Verhoevenom. Znate, ja bih pobijedio Rica na njegovu vrhuncu. Prozvao sam ga, a on je pobjegao - rekao je Kromah.

Plazibat ga je nakon toga pokušao prekinuti i odgovoriti mu, no Kromah mu je odmah uzvratio.

- Ne, ne, sada je moje vrijeme. Ja sam prvak. Znate da je moje ime sinonim za čast, pobjede i titule. Borim se za bolji život. Ti nisi ništa. Ti si sranje. Ne vjeruješ ni sam u sebe.

Nakon toga Plazibat mu nije ostao dužan. Prišao je Kromahu i odgurnuo ga, nakon čega je situacija eskalirala. U gužvi koja je nastala činilo se i da je hrvatski borac otvorenim dlanom pogodio Kromaha u glavu. Aktualni prvak potom je pokušao probiti osiguranje i ponovno doći do Plazibata, a nekoliko ljudi moralo ga je zadržavati kako se njihov obračun ne bi dogodio nekoliko mjeseci prerano. Dok se Kromah otimao zaštitarima i pokušavao ponovno doći do njega, Plazibat je mirno promatrao cijelu situaciju.

Netrpeljivost između dvojice teškaša traje već mjesecima. Trebali su se boriti još u veljači na priredbi GLORY 105, ali je Plazibat zbog ozljede morao otkazati nastup. Kromah je u međuvremenu stigao do naslova prvaka, dok je Plazibat ponovno izborio status prvog izazivača. Hrvatski borac posljednji je put nastupio u lipnju na COLLISIONU 9, kada je u dodatnoj rundi nokautirao Anisa Bouzida.

Kromah je iste večeri spektakularnim letećim koljenom nokautirao Miloša Cvjetićanina i obranio pojas, čime je dodatno podigao očekivanja uoči obračuna s Plazibatom. Njihov konačni okršaj zakazan je za 12. prosinca na priredbi COLLISION 10 u GelreDomeu u Arnhemu. Ulog će biti naslov prvaka GLORY-jeve teške kategorije.