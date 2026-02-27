Obavijesti

POBJEGAO ZAŠTITARIMA

VIDEO Kaos na utakmici Inter Miamija. Navijač srušio Messija

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/X

Inter Miami pobijedio Independiente 2-1, a utakmicu obilježio incident s navijačima koji su srušili Messija. Kaos na terenu, ali sve završilo bez ozljeda

Admiral

Inter Miami odigrao je prijateljski susret protiv ekvadorskog Independientea u Portoriku i pobijedio 2-1. Utakmica se trebala igrati 13. veljače, ali je Leo Messi bio lakše ozlijeđen (tetiva) pa se susret odgodio za 26. veljače. Pobjedu Interu donijeli su Morales i Messi iz penala, a susret je obilježio incident.

messi isprika kinezima 02:37
messi isprika kinezima | Video: 24sata/REUTERS

U 88. minuti nekoliko navijača ušlo je u teren i krenulo prema argentinskom čarobnjaku. Dvojica su u Barceloninim dresovima prišla Messiju i fotkalo se s njim, a onda je treći napravio kaos. Skinuo je majicu i jurnuo prema Messiju, zaštitar ga je pokušao zaustaviti, ali mu je navijač pobjegao i stigao do svoje "mete". Zagrlio je Messija oko struka, a onda ga je zaštitar oborio na pod, a s njima je pao i Messi. 

Sve je na kraju prošlo u najboljem redu. Svi su se pridigli, a zaštitari su nakon toga obuzdali navijača. Sezona u MLS-u je počela i Inter je u prvom kolu izgubio od Los Angelesa 3-0. Nakon ove prijateljske za samo tri dana igra na gostovanju kod Orlanda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

