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NERED NAKON UTAKMICE

VIDEO Kaos nakon drame u finalu: Sušac donio Olmissumu naslov pa nastao opći metež...

Piše 24sata,
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VIDEO Kaos nakon drame u finalu: Sušac donio Olmissumu naslov pa nastao opći metež...
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Euforično slavlje gostujuće momčadi brzo je preraslo u napetu situaciju koja je zapalila parket. Naime, slavlje gostiju izazvalo je burne reakcije s tribina, nakon čega je došlo i do očitog naguravanja na parketu

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Nevjerojatne scene obilježile su kraj pete, odlučujuće utakmice finala doigravanja prvenstva Hrvatske u futsalu. Nakon što je Romeo Sušac zabio pobjednički penal za Olmissum protiv Rijeke, na parketu je nastao potpuni kaos. Trenutak koji je trebao biti isključivo slavlje za Omišane pretvorio se u masovno naguravanje koje je zasjenilo utakmicu.

Cijela sezona Hrvatske malonogometne lige stala je u jedan udarac s šest metara. U krcatoj dvorani, pred bučnim navijačima, peti i posljednji čin finalne serije ponudio je dramu kakva se rijetko viđa. Serija je bila izjednačena na 2-2 u pobjedama, a nakon što su regularni dio i produžeci završili bez pobjednika, o prvaku su odlučivali penali. Odgovornost je u posljednjoj seriji preuzeo Romeo Suša za Olmissum.

Rijeka: Peta finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske između Rijeke i Olmissuma
Rijeka: Peta finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske između Rijeke i Olmissuma | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hladnokrvno je poslao loptu u mrežu, pokraj golmana Rijeke u ružičastom dresu, i donio Omišanima treći naslov prvaka Hrvatske. Video prikazuje trenutak kada lopta ulazi u gol, nakon čega slijedi erupcija oduševljenja igrača u zeleno-plavim dresovima. Neki su pali na koljena, drugi su trčali po terenu, slaveći veliki uspjeh pred očima suparničkih navijača.

Međutim, euforično slavlje gostujuće momčadi brzo je preraslo u napetu situaciju koja je zapalila parket. Naime, slavlje gostiju izazvalo je burne reakcije s tribina, nakon čega je došlo i do očitog naguravanja na parketu. Na snimci, koju je objavio MaxSport, vidljivo je kako igrači Rijeke u bijelim dresovima, očito isprovocirani slavljem, ulaze u verbalni, a potom i fizički sukob s igračima Olmissuma.

Ubrzo je nastao opći metež u kojem su se igrači obje momčadi gurali i unosili jedni drugima u lice, dok su ih suci i prisebniji pojedinci s obje strane pokušavali razdvojiti. Incident možete pogledati klikom OVDJE i iz drugog kuta OVDJE.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

(*uz korištenje AI-ja)

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