Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEZADOVOLJSTVO U FRANCUSKOJ

VIDEO Kaos nakon Zvezdine pobjede! Huligani bacali baklje

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos nakon Zvezdine pobjede! Huligani bacali baklje
Foto: screenshot X

Osramotili smo se pred našim navijačima, to je više od razočaranja - rekao je trener Lillea Bruno Genesio nakon utakmice

Admiral

Nogometaši Lillea nastavljaju loš niz. Od početka godine ostvarili su samo jednu pobjedu, protiv Freiburga 1-0 u 8. kolu Europske lige te čak sedam poraza uz dva remija. U doigravanju Europske lige pred domaćom publikom pretrpjeli su još jedan poraz od Crvene zvezde koja je pobijedila 1-0. 

- Osramotili smo se pred našim navijačima, to je više od razočaranja - rekao je trener Lillea Bruno Genesio nakon utakmice. Jasno, navijači francuskog kluba nezadovoljni su rezultatima, a nakon utakmice skandirali su tražeći Genesiov odlazak. U jednom trenutku dio huligana krenulo je bacati baklje i ostala pirotehnička sredstva prema igračima Lillea koji su bili spriječeni doći do tribine. 

- Nisam čuo da su navijači tražili moju ostavku, ali to je normalno. Imamo jednu pobjedu u 10 utakmica, razumijem ih. Žele vidjeti kako se borimo, a nismo to učinili. U konačnici, preuzimam odgovornost za sve što se događa. Ja postavljam ekipu, odabirem, vodim treninge. Dakle, reakcija navijača je normalna. Bili smo potpuno ispod prosjeka, na samom dnu. Ne mogu ovo prihvatiti - priznao je Genesio. 

S njim se složio i kapetan Lillea Benjamin Andre koji je napomenuo da je samopouzdanje igrača "trenutačno na nuli". 

Uzvratna utakmica na rasporedu je u četvrtak 26. veljače u 18:45 sati u Beogradu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!
VIŠE NIJE STRUČNI KOMENTATOR

Neće ga biti na MAXSportu: HT prekinuo suradnju s Jeličićem!

S obzirom na pravne radnje koje su pokrenute protiv sportskog komentatora Joška Jeličića odlučili smo zaustaviti našu poslovnu suradnju, javili su. Tako više neće biti u emisijama MAXSporta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026