VIDEO Kaos nakon Zvezdine pobjede! Huligani bacali baklje

Nogometaši Lillea nastavljaju loš niz. Od početka godine ostvarili su samo jednu pobjedu, protiv Freiburga 1-0 u 8. kolu Europske lige te čak sedam poraza uz dva remija. U doigravanju Europske lige pred domaćom publikom pretrpjeli su još jedan poraz od Crvene zvezde koja je pobijedila 1-0.

- Osramotili smo se pred našim navijačima, to je više od razočaranja - rekao je trener Lillea Bruno Genesio nakon utakmice. Jasno, navijači francuskog kluba nezadovoljni su rezultatima, a nakon utakmice skandirali su tražeći Genesiov odlazak. U jednom trenutku dio huligana krenulo je bacati baklje i ostala pirotehnička sredstva prema igračima Lillea koji su bili spriječeni doći do tribine.

- Nisam čuo da su navijači tražili moju ostavku, ali to je normalno. Imamo jednu pobjedu u 10 utakmica, razumijem ih. Žele vidjeti kako se borimo, a nismo to učinili. U konačnici, preuzimam odgovornost za sve što se događa. Ja postavljam ekipu, odabirem, vodim treninge. Dakle, reakcija navijača je normalna. Bili smo potpuno ispod prosjeka, na samom dnu. Ne mogu ovo prihvatiti - priznao je Genesio.

S njim se složio i kapetan Lillea Benjamin Andre koji je napomenuo da je samopouzdanje igrača "trenutačno na nuli".

Uzvratna utakmica na rasporedu je u četvrtak 26. veljače u 18:45 sati u Beogradu.