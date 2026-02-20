Osramotili smo se pred našim navijačima, to je više od razočaranja - rekao je trener Lillea Bruno Genesio nakon utakmice
VIDEO Kaos nakon Zvezdine pobjede! Huligani bacali baklje
Nogometaši Lillea nastavljaju loš niz. Od početka godine ostvarili su samo jednu pobjedu, protiv Freiburga 1-0 u 8. kolu Europske lige te čak sedam poraza uz dva remija. U doigravanju Europske lige pred domaćom publikom pretrpjeli su još jedan poraz od Crvene zvezde koja je pobijedila 1-0.
- Osramotili smo se pred našim navijačima, to je više od razočaranja - rekao je trener Lillea Bruno Genesio nakon utakmice. Jasno, navijači francuskog kluba nezadovoljni su rezultatima, a nakon utakmice skandirali su tražeći Genesiov odlazak. U jednom trenutku dio huligana krenulo je bacati baklje i ostala pirotehnička sredstva prema igračima Lillea koji su bili spriječeni doći do tribine.
- Nisam čuo da su navijači tražili moju ostavku, ali to je normalno. Imamo jednu pobjedu u 10 utakmica, razumijem ih. Žele vidjeti kako se borimo, a nismo to učinili. U konačnici, preuzimam odgovornost za sve što se događa. Ja postavljam ekipu, odabirem, vodim treninge. Dakle, reakcija navijača je normalna. Bili smo potpuno ispod prosjeka, na samom dnu. Ne mogu ovo prihvatiti - priznao je Genesio.
S njim se složio i kapetan Lillea Benjamin Andre koji je napomenuo da je samopouzdanje igrača "trenutačno na nuli".
Uzvratna utakmica na rasporedu je u četvrtak 26. veljače u 18:45 sati u Beogradu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+