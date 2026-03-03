VIDEO Kaos u Barceloni! Atleticu razbijen autobus, letjele baklje

Uzvratna utakmica polufinala španjolskog Kupa kralja između Barcelone i Atletico Madrida imala je uistinu vatrenu uvertiru. Momčad iz Madrida stigla je u Kataloniju s ogromnom prednošću od 4-0 iz prvog susreta, no navijači Barcelone nisu odustajali od sna o čudesnom preokretu. Sate prije utakmice priredili su svojoj momčadi doček za pamćenje, ali i bacali premete na bus gostujuće momčadi, piše Marca.

Tisuće navijača Barcelone okupile su se na ulicama koje vode prema stadionu Spotify Camp Nou kako bi stvorile "paklenu" atmosferu i pogurale svoje igrače prema pothvatu. Organizirane navijačke skupine, kojima je nakon kazne ponovno dopušten dolazak na tribine, predvodile su korteo uz zaglušujuću pjesmu i masovnu bakljadu koja je ulice obavila gustim dimom. Prizori su podsjećali na najveće europske utakmice, a sve s jednim ciljem – ponoviti povijesni preokret kakav su izveli protiv PSG-a prije devet godina.

Dok je autobus s igračima Barcelone prolazio kroz špalir i dim baklji, gosti iz Madrida doživjeli su potpuno drugačiji doček. Prilikom dolaska u blizinu stadiona, grupa ultrasa presrela je autobus Atletica i zasula ga raznim predmetima. U napadu je od siline udarca puklo jedno bočno staklo na vozilu, što je izazvalo napetost i šok među igračima i stručnim stožerom Diega Simeonea.

Video pogledajte OVDJE.

Srećom, unatoč materijalnoj šteti, nitko od Atleticove delegacije nije ozlijeđen. Policija je morala intervenirati kako bi rastjerala izgrednike i osigurala siguran prolaz autobusu do unutrašnjosti stadiona. Cijeli je događaj bacio mrlju na ono što je trebala biti nogometna fešta, a utakmica koja je unaprijed proglašena susretom visokog rizika u potpunosti je opravdala taj status i prije prvog sučevog zvižduka.