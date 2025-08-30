VIDEO Kaos u BiH! Huligani su napali fotografa na utakmici...

Utakmica Sloge i Željezničara završila bez golova, ali incident s huliganima šokirao sve! Fotoreporter napadnut, snimka incidenta osvanula na internetu
Nogometaši Sloge i Željezničara nisu priredili spektakl u utakmici šestog kola bh. prvenstva. Utakmica je završila bez golova i pobjednika, ali će se o njoj dugo pričati zbog nemilih događaja koji su se dogodili pred kraj susreta.
Naime, huligani su se spustili s tribine na kojoj su bili domaći navijači i nasrnuli na akreditiranog fotografa koji je, prema pisanju tamošnjeg portala SportSporta, službeni fotograf Željezničara.
Portal Dnevni Avaz objavio je snimku incidenta. Na snimci se jasno vidi kako su u jednom trenutku huligani zajedničkim snagama napadali fotoreportera, koji je bio sam.
Kasnije je redar pomogao vidno ošamućenom fotografu da ustane na noge, a još uvijek se čeka policijski izvještaj s utakmice.
