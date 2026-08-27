VIDEO Kaos u Lyonu: Bivši igrač rivala provocirao Francuze pa izazvao masovnu tučnjavu!

Pobjeda Fenerbahčea 2-1 u Lyonu, kojom je turski klub nakon 18 godina osigurao povratak u Ligu prvaka, ostala je u sjeni kaotičnih scena nakon završetka utakmice. U središtu nereda bio je veznjak Fenerbahčea Mattéo Guendouzi, čije su provokacije prema domaćim navijačima i igračima dovele do masovne tučnjave na terenu i u tunelu stadiona.

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Guendouzi, bivši igrač Marseillea, najvećeg rivala Lyona, bio je na meti zvižduka domaćih navijača od samog zagrijavanja. Na neprijateljsku atmosferu odgovorio je pokazivanjem srednjeg prsta prema tribinama. No prava eskalacija uslijedila je nakon utakmice. Slaveći pobjedu, prkosno je stao ispred navijača Lyona i uzvikivao "Allez l'OM!" ("Naprijed Marseille!").

Slavlje je začinio i karakterističnim znakom rukama koji pripada reperu Julu, ikoni Marseillea, što je dodatno zapalilo ionako napetu situaciju. Njegovo ponašanje izazvalo je bijesnu reakciju igrača Lyona, predvođenih Pavelom Šulcom i Rubenom Kluivertom, koji su prvi krenuli prema njemu.

Naguravanje na travnjaku brzo se pretvorilo u opći metež na ulazu u tunel koji vodi prema svlačionicama. U masovnu tučnjavu uključili su se igrači i članovi stožera obje momčadi, a snimke prikazuju hrvanje i pojedince pribijene uza staklene stijene hodnika. Prema izvještajima francuskih medija, u kaosu je ozlijeđen i jedan član Lyonovog stožera, trener golmana Antonio Ferreira, koji je navodno dobio udarac u lice. Situaciju je dodatno pogoršao i jedan huligan koji je preskočio ogradu i pokušao fizički napasti Guendouzija dok je ovaj napuštao teren.

Kapetan Lyona: "Moraš ostati ponizan"

Nakon svega, kapetan Lyona Corentin Tolisso otkrio je što je rekao Guendouziju usred kaosa na terenu.

​- Rekao sam mu da ostane ponizan u pobjedi i da slavi sa svojom momčadi u svlačionici. Nema potrebe za ovim. Odgovorio mi je da su ga navijači vrijeđali, ali nas vrijeđaju svaki vikend na gostovanjima, ne možemo imati takav mentalitet i tako reagirati - kazao je.

Očekuje se kako će Uefa pokrenuti istragu, a klubovi i sam Guendouzi mogli bi se suočiti s ozbiljnim kaznama zbog sramotnih scena koje su obišle cijeli nogometni svijet.

*uz korištenje AI-ja