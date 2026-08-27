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Riječki kapetan je zaplakao, u Norveškoj je ludnica: 'Heroji, borili su se kao gladijatori!'

Piše 24sata,
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Riječki kapetan je zaplakao, u Norveškoj je ludnica: 'Heroji, borili su se kao gladijatori!'
Foto: Profimedia
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Viking šokirao Dinamo 3-1 i prvi put izborio Ligu prvaka, a Stavanger gori od ponosa: Tripić i klinci iz Stavangera ispisali povijest

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Nogometaši norveškog Vikinga ispisali su najsvjetlije stranice povijesti i prvi se put plasirali u glavnu fazu Lige prvaka. U uzvratnoj utakmici doigravanja u Stavangeru svladali su Dinamo 3-1 i s ukupnih 5-3 ostvarili podvig koji je odjeknuo cijelom zemljom. Norveški mediji noć u Jåttåvågenu opisuju kao "povijesnu", "potpuno ludu" i "večer za vječnost".

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Stavanger: Uzvratna utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka Stavanger: Uzvratna utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka Stavanger: Uzvratna utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
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Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Naslovnice i portali preplavljeni su hvalospjevima na račun kluba iz Stavangera, a zajednički je nazivnik nevjerica i ogroman ponos zbog načina na koji su ostvarili pobjedu. Norveška će tako, uz Bodø/Glimt, po prvi put nakon 1999. godine imati dva predstavnika u najelitnijem klupskom natjecanju na svijetu, što je za tamošnje medije jasan znak da proživljavaju "zlatno doba" svoga nogometa.

'Atmosfera kakvu nikad nismo doživjeli'

Izvještaji s utakmice kao ključan faktor ističu nevjerojatnu podršku s tribina. Stadion Lyse Arena bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a norveški novinari pišu o "električnoj energiji" i "sili koju tribine daju". Kapetan momčadi, iskusni Riječanin Zlatko Tripić, koji je hladnokrvno realizirao penal za 1-1, bio je pod posebnim dojmom.

​- Ovo je potpuno ludo. Ta mentalna snaga, i u Zagrebu i ovdje... Dobili smo težak udarac na početku, a onda se vratili. Atmosfera na stadionu, nikad nisam doživio ništa slično. Tako je zasluženo. Ovo je veliko, sretan sam zbog svih - rekao je Tripić kroz suze za norveški TV 2.

U sličnom tonu pisali su i komentatori, koji su naveli da je Dinamo rano preuzeo kontrolu, ali da je upravo energija s tribina vratila Viking u život. Opisali su to kao večer u kojoj su igrači i navijači disali kao jedan.

Stavanger 20260826. Viking celebrates a 3-1 (5-3 aggregate) victory after the Champions League qualifying match between Viking and Dinamo Zagreb at Lyse Arena in Stavanger. Photo: Carina Johansen / NTB This text is auto translated
Foto: Profimedia

Preokret za pamćenje nakon početnog šoka

Utakmica za norveškog prvaka nije mogla početi gore. Već u devetoj minuti Arbër Hoxha je glavom doveo Dinamo u vodstvo i time anulirao prednost gola u gostima koju je Viking donio iz Zagreba. Norveški komentatori opisali su otvaranje kao "nevjerojatno neuredno" i "početak iz noćne more", ističući da Viking "nije bio u utakmici".

Ipak, nakon VAR intervencije i igranja rukom Scotta McKenne, španjolski sudac Jose Maria Sanchez Martinez dosudio je penal za domaće, a kapetan Tripić je preuzeo odgovornost i zakucao loptu u mrežu. Komentator TV 2-a Jesper Mathisen bio je oduševljen.

​- Kapetan je zakucao za 1-1. Kakav čist i divan udarac. Ovo je Vikingu trebalo nakon tako lošeg starta - rekao je Mathisen.

Ključni trenutci dogodili su se unutar samo dvije minute na početku drugog poluvremena. Prvo je mladi Edvin Austbø fantastičnim potezom i preciznim udarcem zabio za 2-1, da bi odmah potom Tobias Moi povisio na 3-1 i bacio stadion u trans. Ta dva gola lokalnih dečki iz Stavangera prelomila su utakmicu i odvela Viking prema povijesnom uspjehu.

Emotivni treneri: 'O ovome sam sanjao otkad sam imao četiri godine'

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, emocije su preplavile i trenerski dvojac na klupi Vikinga. Morten Jensen i Bjarte Lunde Aarsheim, obojica legende kluba, jedva su pronalazili riječi.

​- Ovo je bilo puno, baš puno. Ovo je sve o čemu smo sanjali. Naši igrači su heroji. Publika također. Rekli smo da ćemo dobiti utakmicu u drugom poluvremenu, a oni su se borili kao gladijatori, blokirali udarce i trčali dok ih nisu uhvatili grčevi. Nevjerojatno smo ponosni - izjavio je Jensen za norvešku televiziju TV 2.

Njegov kolega Aarsheim dodao je kako je ovo bio "san koji se nije usudio sanjati", no Jensen je priznao da on jest.

​- Puno je emocija. Sanjao sam o Ligi prvaka otkad sam imao četiri godine. A sada ću biti tamo sa svojim najdražim klubom, u svom gradu i s najboljim prijateljem. Ništa nije veće od ovoga.

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Stručnjaci u Norveškoj ističu kako je ovaj uspjeh potvrda sustavnog rada. Carl-Erik Torp, nogometni ekspert NRK-a, posebno je impresioniran.

​- Mislim da su svi pomalo zapanjeni da su uspjeli. Nisam vjerovao kad sam vidio ždrijeb i put koji moraju proći. Ući u doigravanje Lige prvaka u prvom pokušaju i odmah uspjeti, to je strašno impresivno. Bodø/Glimt je trebao barem dva pokušaja da to ostvari. Viking je to napravio iz prve, to je apsolutno ludo.

Osim sportskog prestiža, ulazak u Ligu prvaka donosi Vikingu i golemu financijsku injekciju od najmanje 24,3 milijuna eura, što će klubu osigurati stabilnost i daljnji rast. Dinamo, s druge strane, europski put nastavlja u glavnoj fazi Europske lige.

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*uz korištenje AI-ja

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