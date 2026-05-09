VIDEO Kaos u Pragu. Masovno utrčali na teren slaviti naslov, sad im prijeti gubitak bodova

Veliki praški derbi između Slavije i Sparte, ključna utakmica u borbi za naslov prvaka Češke, prekinut je u kaosu nakon što su domaći navijači utrčali na teren. Incident se dogodio u sedmoj minuti sudačke nadoknade pri vodstvu Slavije 3-2, a sada bi aktualne prvake mogao skupo koštati. Najizgledniji scenarij je registracija utakmice rezultatom 3-0 za Spartu, što bi u potpunosti zakompliciralo utrku za titulu.

Kad se činilo da će Slavia pobjedom pobjeći na gotovo nedostižnu prednost, dio domaćih navijača probio je ogradu i s bakljama utrčao na travnjak kako bi proslavio, a pritom se sjurio prema gostujućim navijačima i zasuo ih bakljama. Igrači obje momčadi odmah su pobjegli u svlačionice, a sudac je prekinuo susret koji više nije nastavljen. Odluka o ishodu utakmice sada je na disciplinskoj komisiji češkog saveza.

Prije ovog susreta Slavia je bila vodeća sa 74 boda, osam više od Sparte koja je imala 66. Pobjedom bi se odvojila na 11 bodova prednosti i potvrdila naslov. Međutim, ako se utakmica registrira pobjedom Sparte 3-0, bodovna razlika smanjit će se na samo pet bodova, čime se borba za prvaka ponovno otvara.

Drama na terenu prethodila kaosu

Sama utakmica bila je izuzetno napeta i puna preokreta. Slavia je povela, no Sparta je uspjela preokrenuti rezultat i povesti. Domaćin se u drugom poluvremenu vratio golovima Davida Zime i Štěpána Chaloupeka. Tenzije su dodatno porasle u 59. minuti kada je igrač Slavije Tomáš Chorý dobio izravni crveni karton zbog udarca laktom, ostavivši svoju momčad s igračem manje. Ipak, uspjeli su zadržati vodstvo sve do prekida koji je bacio veliku mrlju na češki nogomet. Nakon utakmice oglasio se i predsjednik Slavije Jaroslav Tvrdík, koji nije skrivao razočaranje ponašanjem navijača.

- Ovo je najveća sramota - izjavio je slomljeni Tvrdík za češke medije.

Klubovi i treneri Jindřich Trpišovský i Brian Priske za sada se nisu službeno oglasili, čekajući konačnu odluku disciplinskih tijela. Ovaj incident zasigurno će imati dugoročne posljedice ne samo na ishod prvenstva, već i na veliko rivalstvo praških klubova.