Obavijesti

Sport

Komentari 0
DERBI SLAVIJE I SPARTE

VIDEO Kaos u Pragu. Masovno utrčali na teren slaviti naslov, sad im prijeti gubitak bodova

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Kaos u Pragu. Masovno utrčali na teren slaviti naslov, sad im prijeti gubitak bodova
Foto: screenshot/X

Kaos u Pragu! Navijači Slavije utrčali na teren u derbiju protiv Sparte. Utakmica prekinuta, moguće 3-0 za Spartu. Drama u borbi za naslov prvaka Češke

Admiral

Veliki praški derbi između Slavije i Sparte, ključna utakmica u borbi za naslov prvaka Češke, prekinut je u kaosu nakon što su domaći navijači utrčali na teren. Incident se dogodio u sedmoj minuti sudačke nadoknade pri vodstvu Slavije 3-2, a sada bi aktualne prvake mogao skupo koštati. Najizgledniji scenarij je registracija utakmice rezultatom 3-0 za Spartu, što bi u potpunosti zakompliciralo utrku za titulu.

Kad se činilo da će Slavia pobjedom pobjeći na gotovo nedostižnu prednost, dio domaćih navijača probio je ogradu i s bakljama utrčao na travnjak kako bi proslavio, a pritom se sjurio prema gostujućim navijačima i zasuo ih bakljama. Igrači obje momčadi odmah su pobjegli u svlačionice, a sudac je prekinuo susret koji više nije nastavljen. Odluka o ishodu utakmice sada je na disciplinskoj komisiji češkog saveza.

Prije ovog susreta Slavia je bila vodeća sa 74 boda, osam više od Sparte koja je imala 66. Pobjedom bi se odvojila na 11 bodova prednosti i potvrdila naslov. Međutim, ako se utakmica registrira pobjedom Sparte 3-0, bodovna razlika smanjit će se na samo pet bodova, čime se borba za prvaka ponovno otvara.

Drama na terenu prethodila kaosu

Sama utakmica bila je izuzetno napeta i puna preokreta. Slavia je povela, no Sparta je uspjela preokrenuti rezultat i povesti. Domaćin se u drugom poluvremenu vratio golovima Davida Zime i Štěpána Chaloupeka. Tenzije su dodatno porasle u 59. minuti kada je igrač Slavije Tomáš Chorý dobio izravni crveni karton zbog udarca laktom, ostavivši svoju momčad s igračem manje. Ipak, uspjeli su zadržati vodstvo sve do prekida koji je bacio veliku mrlju na češki nogomet. Nakon utakmice oglasio se i predsjednik Slavije Jaroslav Tvrdík, koji nije skrivao razočaranje ponašanjem navijača.

- Ovo je najveća sramota - izjavio je slomljeni Tvrdík za češke medije.

Klubovi i treneri Jindřich Trpišovský i Brian Priske za sada se nisu službeno oglasili, čekajući konačnu odluku disciplinskih tijela. Ovaj incident zasigurno će imati dugoročne posljedice ne samo na ishod prvenstva, već i na veliko rivalstvo praških klubova.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?
POGLEDAJTE POSLJEDICE

Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

POŽAR NA DERBIJU Navodna sabotaža Torcide zapalila transparent BBB-a uz pomoć daljinskog upravljača. Fotografije "oružja" šokirale su sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026