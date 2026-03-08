Celtic se tako pridružio Falkirku i Dunfermlineu u polufinalu, a zadnji četvrtfinalni susret igrat će Saint Mirren i Partick Thistle
VIDEO Kaos u Škotskoj: Celtic dobio Rangers u Old Firmu, navijači gostiju utrčali u teren!
Nogometaši Celtica plasirali su se u polufinale ovosezonskog izdanja Škotskog kupa nakon što su u četvrtfinalu kao gosti na Ibroxu izbacili najvećeg rivala Rangers boljim izvođenjem 11-eraca.
Nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka pa se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke. Sva četiri igrača Celtica bila su precizna, dok su Tavernier i Gassama kod Rangersa pucali preko vrata.
Nakon utakmice su gostujući navijači utrčali na travnjak i napravili nerede.
Celtic se tako pridružio Falkirku i Dunfermlineu u polufinalu, a zadnji četvrtfinalni susret igrat će Saint Mirren i Partick Thistle.
