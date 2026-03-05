VIDEO Kaos u Srbiji: Prekinuli utakmicu nakon 50 sekundi!

Novi Pazar je dočekao Crvenu zvezdu u četvrtfinalu Kupa Srbije, a utakmicu su prekinuli nakon samo 50 sekundi! Umiješala se i policija, a sve zbog navijačkih nereda.

Naime, već u prvoj minuti došlo je do gužve na tribini na kojoj se nalaze Delije. Pazarci su počeli vikati "Ubij, četnika", a Delije su se zaletjele, preskočile tribinu i policija je morala intervenirati, piše Telegraf.

Igrači Zvezde napustili su teren, ali su se brzo vratili i utakmica je nastavljena nakon prekida od pet minuta.