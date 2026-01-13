VIDEO Kaos u Turskoj! Legenda podivljala na suce u utakmici protiv Petkovićevog kluba

Burak Yılmaz (40), legendarni turski napadač, a danas trener Gaziantepa, ponovno je pokazao svoj vatreni temperament. Njegov ispad bijesa tijekom utakmice turskog kupa protiv Kocaelispora, gdje je zaradio izravni crveni karton već u 13. minuti, izazvao je brojne reakcije i proširio se društvenim mrežama.

Incident se dogodio na samom početku utakmice. Nakon što je njegov igrač Tayyip Talha Sanuç dobio žuti karton, sudac je poslije intervencije VAR-a promijenio odluku i pokazao mu izravno isključenje.

To je bio okidač za Yılmaza, koji je potpuno izgubio kontrolu. Krenuo je prema sucu, vikao i gestikulirao, a pomoćni i četvrti sudac nisu ga mogli smiriti. U jednom trenutku situacija je eskalirala do te mjere da su ga vlastiti pomoćnici, pa čak i igrači, morali fizički zadržavati i odvlačiti s terena dok je on i dalje pokušavao doći do suca. Sve možete pogledati klikom OVDJE.

Oduvijek je temperamentan

Iako je njegova igračka karijera bila impresivna, Yılmaz je drugi najbolji strijelac u povijesti turske reprezentacije i jedan od rijetkih koji je igrao za sva tri istanbulska velikana, njegov temperament oduvijek je bio upitan. Ovo nije prvi put da gubi živce uz aut liniju, a slične ispade imao je i tijekom igračkih dana. Vatreni ispadi i žestoki prosvjedi dio su folklora u turskom nogometu, poznatom po visokom pritisku i emocijama, no Yılmazevo ponašanje mnogi su ocijenili neprofesionalnim.

Zanimljivo, unatoč tome što su rano ostali s igračem manje i bez trenera na klupi, Gaziantep je uspio pobijediti 1-0 golom u 86. minuti. Nakon utakmice, Burak Yılmaz se oglasio na društvenim mrežama i uputio ispriku. Priznao je da kao trener mora biti uzor igračima i mladima te da treba razviti "mirniji i razumniji pristup" u napetim trenucima, ispričavši se svom klubu, igračima, nogometnoj zajednici i svim sucima.