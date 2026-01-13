Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŽUTA MINUTA

VIDEO Kaos u Turskoj! Legenda podivljala na suce u utakmici protiv Petkovićevog kluba

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kaos u Turskoj! Legenda podivljala na suce u utakmici protiv Petkovićevog kluba
Foto: Screenshot/Sportklub

Burak Yılmaz opet divlja! Legendarni napadač, sada trener, zaradio crveni karton zbog bijesa na utakmici. Gaziantep ipak pobijedio, a Yılmaz se ispričao na društvenim mrežama

Admiral

Burak Yılmaz (40), legendarni turski napadač, a danas trener Gaziantepa, ponovno je pokazao svoj vatreni temperament. Njegov ispad bijesa tijekom utakmice turskog kupa protiv Kocaelispora, gdje je zaradio izravni crveni karton već u 13. minuti, izazvao je brojne reakcije i proširio se društvenim mrežama.

Incident se dogodio na samom početku utakmice. Nakon što je njegov igrač Tayyip Talha Sanuç dobio žuti karton, sudac je poslije intervencije VAR-a promijenio odluku i pokazao mu izravno isključenje.

To je bio okidač za Yılmaza, koji je potpuno izgubio kontrolu. Krenuo je prema sucu, vikao i gestikulirao, a pomoćni i četvrti sudac nisu ga mogli smiriti. U jednom trenutku situacija je eskalirala do te mjere da su ga vlastiti pomoćnici, pa čak i igrači, morali fizički zadržavati i odvlačiti s terena dok je on i dalje pokušavao doći do suca. Sve možete pogledati klikom OVDJE.

Oduvijek je temperamentan

Iako je njegova igračka karijera bila impresivna, Yılmaz je drugi najbolji strijelac u povijesti turske reprezentacije i jedan od rijetkih koji je igrao za sva tri istanbulska velikana, njegov temperament oduvijek je bio upitan. Ovo nije prvi put da gubi živce uz aut liniju, a slične ispade imao je i tijekom igračkih dana. Vatreni ispadi i žestoki prosvjedi dio su folklora u turskom nogometu, poznatom po visokom pritisku i emocijama, no Yılmazevo ponašanje mnogi su ocijenili neprofesionalnim.

Zanimljivo, unatoč tome što su rano ostali s igračem manje i bez trenera na klupi, Gaziantep je uspio pobijediti 1-0 golom u 86. minuti. Nakon utakmice, Burak Yılmaz se oglasio na društvenim mrežama i uputio ispriku. Priznao je da kao trener mora biti uzor igračima i mladima te da treba razviti "mirniji i razumniji pristup" u napetim trenucima, ispričavši se svom klubu, igračima, nogometnoj zajednici i svim sucima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'
ZALJUBLJENI PAR

FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'

Zubčić je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani Vukoji, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Ona je trenirala ritmičku gimnastiku i završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, a Filipa zna podržati i na utrkama.
UŽIVO Transferi: Varaždinac iz BiH seli u trećeligaša Kustošiju
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Varaždinac iz BiH seli u trećeligaša Kustošiju

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026