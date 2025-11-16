VIDEO Kaos u UFC-u: Timski kolega McGregora sudjelovao u tučnjavi, odveli ga iz dvorane...

Islam Mahačev novi je prvak UFC-ove velter kategorije do 77 kg. Na UFC 322 priredbi u New Yorku bio je uvjerljivo bolji od bivšeg prvaka, Australca Jacka Dellu Maddalenu (29) i pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet rundi (50-45 x3). Tako je postao 11. borac povijesti UFC-a koji je držao pojas u dvije različite težinske kategorije.

Foto: Ed Mulholland

Kaos u dvorani

Prije početka glavnog meča, u dvorani je nastao kaos. Kamere su zabilježile sukob nekoliko boraca koji su se nalazili u gledalištu, a među njima je bio i timski kolega Conora McGregora, Dillon Danis.

Video tučnjave možete pogledati OVDJE.

Situacijom u dvorani bili su ometeni i komentatori koji su se neprestano okretali dok je trajala tučnjava. U tučnjavi je sudjelovao i Magomed 'Chanco' Zajnukov, timski kolega Islama Mahačeva. Srećom, osiguranje u dvorani brzo je reagiralo i odvelo Dillona Danisa iz dvorane.