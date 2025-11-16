Obavijesti

Sport

Komentari 0
INTERVENIRALO OSIGURANJE

VIDEO Kaos u UFC-u: Timski kolega McGregora sudjelovao u tučnjavi, odveli ga iz dvorane...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos u UFC-u: Timski kolega McGregora sudjelovao u tučnjavi, odveli ga iz dvorane...
2
Foto: Screenshot/ Instagram/X

Prije početka glavnog meča, u dvorani je nastao kaos. Kamere su zabilježile sukob nekoliko boraca koji su se nalazili u gledalištu, a među njima je bio i timski kolega Conora McGregora, Dillon Danis

Islam Mahačev novi je prvak UFC-ove velter kategorije do 77 kg. Na UFC 322 priredbi u New Yorku bio je uvjerljivo bolji od bivšeg prvaka, Australca Jacka Dellu Maddalenu (29) i pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet rundi (50-45 x3). Tako je postao 11. borac povijesti UFC-a koji je držao pojas u dvije različite težinske kategorije.

MMA: UFC 322-Maddalena vs Makhachev
Foto: Ed Mulholland

Kaos u dvorani

Prije početka glavnog meča, u dvorani je nastao kaos. Kamere su zabilježile sukob nekoliko boraca koji su se nalazili u gledalištu, a među njima je bio i timski kolega Conora McGregora, Dillon Danis

Video tučnjave možete pogledati OVDJE

Situacijom u dvorani bili su ometeni i komentatori koji su se neprestano okretali dok je trajala tučnjava. U tučnjavi je sudjelovao i Magomed 'Chanco' Zajnukov, timski kolega Islama Mahačeva. Srećom, osiguranje u dvorani brzo je reagiralo i odvelo Dillona Danisa iz  dvorane. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!
DOZNAJU 24SATA

Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!

Hrvatski reprezentativni golman trenutačno ne proživljava najbolje dane u Gironi, a koje mjesto bi ga ponovno bolje moglo vratiti 'u orbitu' nego li njegov Maksimir. A i on bi svakako mogao pomoći Dinamu
Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci
UZ SPORNO SUĐENJE

Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci

Dvije vrlo sumnjive odluke sudaca definitivno su obilježile ovu utakmicu. U sudačkoj nadoknadi je Hrvatska tražila kazneni udarac, a u prvoj seriji raspucavanja je golman Uzbekistana vjerojatno s obje noge napustio liniju...
FOTO Golfericu naših korijena optužili za varanje, ostala je bez nagrade od milijun dolara...
PROMOTORICA SPORTA

FOTO Golfericu naših korijena optužili za varanje, ostala je bez nagrade od milijun dolara...

Paige Spiranac je golferica hrvatskog porijekla koju su zbog jednog poteza optužili za varanje na turniru i ostala bez velike nagrade. Međutim, na društvenim mrežama provokativnim fotografijama mami uzahe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025