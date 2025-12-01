VIDEO Ajaxovi huligani zasuli travnjak vatrometom i prekinuli utakmicu već u petoj minuti!

Nogometni svijet ponovno je ostao zgrožen scenama koje su stigle iz Amsterdama. Utakmica nizozemskog prvenstva između Ajaxa i Groningena pretvorila se u potpuni kaos.

Johan Cruijff Arena, dom legendarnog nizozemskog kluba, umjesto nogometne ljepotice postala je poprište vatrene stihije. Svega nekoliko minuta nakon što je sudac označio početak susreta, pri rezultatu 0-0, situacija je izmaknula kontroli. Pripadnici F-Sidea, najfanatičnije skupine Ajaxovih navijača, odlučili su na svoj način odati počast preminulom kolegi s tribine koji je umro ranije tog tjedna. No, granica između počasti i ugrožavanja sigurnosti debelo je prijeđena.

Foto: Profimedia

Već u petoj minuti utakmice s tribina je poletjela golema količina pirotehnike. Nije se radilo o nekoliko usamljenih baklji; bio je to organizirani "napad" vatrometom koji je završio na travnjaku. Dijelovi terena doslovno su planuli, a gusti dim prekrio je stadion.

Glavni sudac Bas Nijhuis nije dvojio ni trenutka. Odmah je poslao igrače obiju momčadi prema tunelu. Kapetan Ajaxa Davy Klaassen u nevjerici je mahao rukama prema vlastitim navijačima, dok je napadač Wout Weghorst snimljen kako vrti glavom, vidno razočaran onim što vidi.

Video pogledajte OVDJE

Prekid je trajao gotovo 40 minuta. Sigurnosne službe i vatrogasci pokušavali su očistiti teren i osigurati uvjete za nastavak igre. Činilo se da će se strasti smiriti i da će nogomet ipak pobijediti. Nijhuis je izveo igrače natrag na teren, dao znak za nastavak, ali mir je potrajao tek nekoliko sekundi.

Ista skupina navijača ponovno je zasula teren novom turom vatrometa. Za Nijhuisa je to bio kraj priče. Ponovno je pozvao igrače u tunel i ovaj put se više nisu vraćali.

Foto: Profimedia

Nizozemski sudac bio je vidno uzrujan dok je davao izjave za ESPN neposredno nakon odluke o trajnom prekidu.

- Gradonačelnica Amsterdama mora dati službeno odobrenje, ali što se mene tiče, utakmica je službeno prekinuta. Ne mogu jamčiti sigurnost igrača - rekao je Nijhuis, jasno dajući do znanja da neće riskirati ozljede sudionika.

Nijhuis je bio posebno oštar prema onima koji tvrde da vole klub, a zapravo mu nanose nemjerljivu štetu.

- Ako kao navijač želite ovako naštetiti svom klubu, onda samo nastavite s ovim igrokazom. To je potpuno skandalozno. Ako vidite što se ovdje događa, igrači mogu biti ozlijeđeni od vatrometa. To je stvarno sramotno. Ako se to ponovi, znate što slijedi. Neću to više raditi, neću to imati na savjesti.

Reakcija Ajaxa bila je brza i oštra. Uprava kluba ogradila se od postupaka F-Sidea, nazivajući događaje "skandaloznima". U službenom priopćenju klub je izrazio žaljenje zbog incidenta.

- Ajax smatra ono što se dogodilo na stadionu večeras potpuno skandaloznim. Ispričavamo se svima koji su na bilo koji način pogođeni ovim incidentom. Sigurnost gledatelja i igrača bila je ugrožena. To je neprihvatljivo. Oštro osuđujemo ovo nedolično ponašanje. Vatrometu nije mjesto na stadionu - stoji u priopćenju kluba.

Nizozemski velikan navodi kako su poduzete opsežne mjere predostrožnosti prije utakmice, ali huligani su ipak uspjeli unijeti arsenal pirotehnike.

- Gledatelji u zahvaćenom dijelu stadiona su pretreseni. Korišteni su i psi za otkrivanje pirotehnike, kako na stadionu prije otvaranja, tako i pri ulasku gledatelja. Poduzete su i druge preventivne mjere. Unatoč tome, nismo uspjeli spriječiti ovu situaciju - dodali su iz kluba, najavivši pregledavanje snimki nadzornih kamera kako bi identificirali počinitelje i kaznili ih.

Foto: Profimedia

Nizozemski nogometni savez (KNVB) također se oglasio, izrazivši razumijevanje za razočaranje tisuća "pravih" navijača, uključujući i 1200 gostujućih navijača Groningena koji su potegnuli put do Amsterdama.

- Razumijemo razočaranje velike većine dobronamjernih navijača Ajaxa i putujućih navijača FC Groningena. Oni koji ovo rade nisu tu zbog utakmice ili nogometa - poručili su iz saveza.

Kazne za počinitelje bit će rigorozne. Oni koji budu identificirani kao krivci za paljenje vatrometa suočit će se s novčanom kaznom od 450 € i zabranom ulaska na stadion u trajanju od 18 do 60 mjeseci.

Sat vremena nakon prekida donesena je i odluka o sudbini utakmice. Preostale 84 minute odigrat će se u utorak, 2. prosinca, s početkom u 14:30 sati. No, atmosfera će biti sablasna jer će se susret igrati pred praznim tribinama.

Ovaj incident samo je nastavak turbulentnog razdoblja za najtrofejniji nizozemski klub. Ajax se ove sezone muči s formom, a atmosfera oko kluba je toksična. Nedavno je otkaz dobio i trener John Heitinga nakon razočaravajućeg poraza 3-0 od Galatasaraya u Ligi prvaka početkom studenog. Domaći teren, nekad neosvojiva tvrđava, postao je mjesto frustracije – u posljednje tri utakmice Eredivisie u Amsterdamu upisali su dva poraza i jedan remi.

Nasilje navijača nažalost nije novost. Svi još pamte scene s derbija protiv Feyenoorda ("De Klassieker") iz rujna 2023., kada je utakmica također prekinuta pri vodstvu gostiju 3-0 zbog bakljade i dimnih bombi, nakon čega su navijači pokušali provaliti u klupske prostorije. Čini se da se povijest ponavlja, a "kopljanici" tonu sve dublje, ne samo rezultatski, već i organizacijski.