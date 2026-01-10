Zanimljivo, kod oba gola Nigerije slabo je reagirao golman Alžira Luca Zidane, oko kojeg se španjolski As raspisao da ga Dinamo želi dovesti. Plasman u polufinale izborili su i Egipat, Maroko te Senegal
POGLEDAJTE OVO
VIDEO Kaotične scene u Africi: Potukli se Nigerijci i Alžirci!
Nogometaši Nigerije pobijedili su Alžir 2-0 u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija i plasirali se u polufinale natjecanja, ali nakon utakmice slavlje im je prekinuto.
Naime, došlo je to naguravanja i tučnjava između igrača i stožera dvije afričke reprezentacije, a cijela situacija je trajala nekoliko minuta prije smirivanja.
Nije potpuno jasno koji je direktan povod tučnjave, a sve se događalo na travnjaku nakon završetka utakmice.
Zanimljivo, kod oba gola Nigerije slabo je reagirao golman Alžira Luca Zidane, oko kojeg se španjolski As raspisao da ga Dinamo želi dovesti. Plasman u polufinale izborili su i Egipat, Maroko te Senegal.
