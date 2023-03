VIDEO Kapetan uzeo mikrofon i zapjevao: Ima jedno obećanje da će Hajduk prvak biti...

Mladi nogometaši Hajduka dali su si oduška nakon što su u srijedu izbacili Borussiju Dortmund u četvrtfinalu Uefine Lige mladih. Po dolasku u Split, gdje ih je na Poljudu dočekalo nekoliko tisuća ljudi, odlazak u Nyon proslavili su i u noćnom klubu Antique Bar & Sushi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na društvenim mrežama pojavile su se dvije snimke fešte za hajdukovce na kojima uz prskalice pjevaju obradu hita Miše Kovača "Ja ne mogu drugo nego da ga volin", kao i kraći "solo nastup" kapetana Marka Capana.

- Pozdrav za sve vas skupa... Ima jedna duga cesta koja vodi sve do raja. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. Ima jedno obećanje da će Hajduk prvak biti. To je obećanje vjere, ufanja i ljubavi - poveo je pjesmu Marko, a pridružili su mu se i okupljeni.

Foto: Instagram

Poseban doček za Nazora u Splitu 3

Krešimir Nazor (18), krilni napadač koji je iz RNK Splita stigao na Poljud s 13 godina, imao je bakljadu u svom kvartu Split 3.

- Ja te vooolim, Hajduče! Kad si prvi na kraju sezone, cili grad slavi šampione! Ako ne uđeš u Ligu prvaka, bodrit će te grupa luđaka! Za te dat ćemo svoje krvi, nema veze zadnji il prvi. Pratit ćemo te na kraj svita jer mi smo vjerna Torcida iz Splita. Ooooo - pjeva ekipa na videu koji je objavio Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Neće smjeti igrati u polufinalu

Nažalost, zbog bizarnog pravila Uefe kapetan Capan neće biti na raspolaganju treneru Marijanu Budimiru u polufinalu 21. travnja protiv Milana u Švicarskoj jer je kao kapetan dobio žuti karton kod prigovaranja više igrača nakon što je Borussia imala penal. To mu je akumulirani treći.

Ipak, Budimir će biti jači za Luku Vuškovića koji je odradio dvije utakmice suspenzije nakon crvenog kartona protiv Šahtara, a u sastavu bi mogla biti još dva člana seniorske momčadi, Rokas Pukštas i Dominik Prpić. Uz Capana, u Njemačkoj je bio Roko Brajković.

