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VIDEO Katy Perry otvorila SP u SAD-u. Svi su gledali u haljinu

Piše HINA,
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VIDEO Katy Perry otvorila SP u SAD-u. Svi su gledali u haljinu
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Foto: REUTERS/PIXSELL

Nakon ceremonije održane u Mexico Cityju, a potom i u Torontu, na red je došao i Los Angeles gdje je uoči susreta između SAD i Paragvaja (4-1) održana i treća svečanost otvaranja

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Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo zajednički organiziraju SAD, Meksiko i Kanada i svaka od zemalja domaćina imala je vlastitu ceremoniju otvaranja. Posljednja je održana u Los Angelesu uoči susreta SAD - Pargavaj, a na SoFi stadionu u Inglewoodu nastupila je Katty Perry uz pratnju Tiusa Luke u neobičnoj haljini.

Video pogledajte OVDJE.

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Foto: Mario Anzuoni
FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
Foto: Mario Anzuoni
FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
Foto: DANIEL COLE

Nešto ranije u Torontu je održana svečanost otvaranja uoči susreta Kanade i Bosne i Hercegovine, a nastupili su Michael Buble i Alanis Morissette. Prva je održana u glavnom gradu Meksika pod nazivom „One Heart Beat“ (Jedan otkucaj srca), a trajala je petnaestak minuta.

U glazbenom dijelu programa nastupile su brojne latinoameričke zvijezde. Večer je otvorio meksički pop-rock sastav Mana, nakon čega su na pozornicu izašli venezuelanski pjevač Danny Ocean, Belinda, Los Angeles Azules i kolumbijska zvijezda J Balvin. Vrhunac ceremonije bio je nastup Shakire, autorice službene himne Svjetskog prvenstva „Dai Dai“, koju je izvela zajedno s nigerijskim glazbenikom Burna Boyjem.

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