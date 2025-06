VIDEO Khabib odbio voditeljici pružiti ruku, ona otkrila: 'Da sam imala sekundu razmisliti...'

Scena nakon finala Lige prvaka između PSG-a i Intera (5-0) u Münchenu, u kojoj se bivši MMA borac Khabib Nurmagomedov u studiju emisije CBS Sports Golazo rukuje s Thierryjem Hernyjem, youtuberom IShowSpeedom, Jamiejem Carragherom i Micahom Richardsom, i pritom odbija ruku voditeljice Kate Scott (djevojački Abdo), izazvala je niz reakcija na društvenim mrežama.

Neki su smatrali da je Nurmagomedov, legenda UFC-a koja je karijeru završila bez poraza (29-0), tim potezom uvrijedio voditeljicu jer je pred milijunskim auditorijem izvisila. Oni koji znaju pozadinu Khabibovih uvjerenja pojasnili su kako je on zapravo bio taj koji je ženi odao poštovanje.

Naime, u nekim muslimanskim kulturama izbjegava se bilo kakav fizički kontakt muškaraca sa ženama s kojima nisu u rodu. Nurmagomedov dolazi iz Dagestana, dijela Rusije u kojem zagovaraju upravo takav tradicionalni pristup. Umjesto rukovanja, stavio je ruku na prsa i rekao kako mu je drago. Iznenadilo je to i druge studijske goste.

Kate je na sve reagirala isprikom odmah u emisiji, a za portal Gol.hr na marginama Sunset Sports Media Festivala u Zadru pojasnila je što joj je prolazilo kroz glavu u toj situaciji.

Zadar: Svečano otvaranje Sunset Sport Media Festivala | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Pomalo sam iznenađena što je to toliko važno. Nisam se zbog toga nimalo uvrijedila. Mislim, to je prijenos uživo na televiziji, tako da se stvari događaju vrlo brzo. Da sam možda imala sekundu da razmislim i procesuiram, bila bih svjesna da je musliman i da nije bila najbolja ideja pružiti mu ruku. Ušao je u kadar - rekla je Kate Scott, supruga bivšeg profesionalnog boksača Malika Scotta, i nastavila:

- Nisam o tome razmišljala, to je automatska stvar koju radimo. Svakom gostu koji dođe pružim ruku. Kada on, znate, on je očito svojim govorom tijela htio to odbiti, i stavio je ruku na srce, što je znak poštovanja, bilo mi je očito zašto se to dogodilo i nije mi to predstavljalo problem.