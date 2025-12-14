VIDEO Kiks Modrićevog Milana protiv Sassuola na San Siru!

AC Milan je pred domaćom publikom odigrao neriješeno 2-2 protiv Sassuola u 15. kolu talijanskog prvenstva, ali je svejedno zasjeo na vrh tablice.

Milan je preuzeo prvo mjesto s 32 boda, ali bi ih mogli prestići aktualni prvaci Napoli koji imaju utakmicu i bod manje, te Inter, koji ima 30 bodova.

Utakmica je za Rossonere počela loše i završila jednako loše. Primili su gol u 13. minuti preko Ismaela Konea, a na 2-2 je izjednačio Armand Laurienté (77). U međuvremenu, momčad Massimiliana Allegrija izjednačila je, a zatim i povela, pogocima 19-godišnjeg belgijskoga braniča Davida Bartesaghija (34, 48).

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan.