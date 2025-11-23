VIDEO Kinezi se oprostili od HNL legende: Priredili mu špalir, na tribinama izvjesili dres Hajduka

Franka Andrijaševića (34) hrvatska javnost pamti po igrama (najviše) u Rijeci i Hajduku, ali ostavio je trag i u Kini. Godine 2021. prešao je u kineski Zhejiang, a sada je došlo vrijeme za rastanak. Koliko su ga zavoljeli u klubu, svjedoče i scene s oproštaja.

Andrijašević je u svojoj zadnjoj utakmici zabio i gol, a u četiri i pol godine izborio se za kapetanski status u klubu. Nakon utakmice protiv QD Hainiua (2-2), Kinezi su bivšem igraču Hajduka i Rijeke priredili oproštaj.

Bilo je i suza, ne samo njegovih nego i od suigrača, a na tribinama su se mogle vidjeti hrvatske zastave, dres reprezentacije Hrvatske i dres Hajduka.

Andrijašević je za kineski klub odigrao 140 utakmica i zabio čak 50 golova, uz 26 asistencija. U Hrvatsko je igrao za Dinamo, Hajduk i Rijeku, a osvojio je dva naslova prvaka i četiri Kupa.