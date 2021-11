Nakon poraza 3-2 u gostima u nedjelju kod West Hama u 11. kolu engleskog prvenstva, prvoga u sezoni, trener Liverpoola Jürgen Klopp bio je vrlo ljut na suca utakmice i VAR suca.

West Ham je poveo u četvrtoj minuti nakon kornera i zračnog dvoboja golmana Alissona Beckera i braniča domaćih Ogbonne, nakon čega je Alisson sproveo loptu u vlastitu mrežu.

Klopp smatra da je Ogbonna napravio prekršaj nad golmanom, ali sudac Craig Pawson priznao je gol.

- Po meni to je bio čisti prekršaj. No, sudac si je išao olakšati posao i vidjeti što VAR kaže. Po VAR-u to nije bilo očigledno i evo ti gola, stvarno čudno.

Spornu situaciju možete pogledati OVDJE.

Još jedan detalj je zasmetao Kloppa, a to je bio duel braniča West Hama Cresswella koji je zahvatio koljeno veznjaka gostiju Hendersona. Po njemu je to bilo za crveni karton.

- Istina je da je Cresswell udario loptu, ali ako je to neoprezan start nema veze da li ste udarili loptu, ne smijete ići tako visoko nogom. Previše je situacija u kojima se oslanjamo na VAR i onda imamo problem s očitim greškama. Koga god imali za VAR suca, skriva se iza suca na terenu. To je bio veliki problem za nas u ovoj utakmici - izjavio je Klopp.

Sve golove s utakmice West Hama i Liverpoola možete pogledati OVDJE.