VIDEO Klub iz mjesta s 13 tisuća stanovnika izborio Bundesligu!

Nogometaši Elversberga izborili su po prvi put u klupskoj povijesti nastup u prvoj njemačkoj ligi nakon što su osvojili drugo mjesto u drugoligaškoj konkurenciji ove sezone.

Elversberg je u zadnjem kolu u nedjelju svladao Preussen Muenster sa 3-0 te obranio drugo mjesto koje je držao i uoči posljednje dionice prvenstva, a koje izravno vodi u viši rang. U 11. minuti Conte doveo je Elversberg u vodstvo, a tri minute kasnije Mokwa povisio je na 2:0. Mokwa je također bio strijelac konačnog pogotka za 3-0. Golove možete pogledati OVDJE.

Zanimljivo, klub je iz općine Spiesen-Elversberg koja ima samo 13 tisuća stanovnika i četvrti je klub iz Saarske koji se uspio plasirati u najviši rang njemačkog nogometa.

Prije zadnjeg kola tri su momčadi imale po 59 bodova, Elversberg, Paderborn i Hannover 96, ali Elversberg je imao daleko bolju razliku pogodaka te je imao stvari u svojim rukama te ih nije ispustio.

Elversberg se tako pridružio Schalkeu 04 kao putnik u Bundesligu, sastav iz Gelsenkirchena je povratak u društvo najboljih osigurao mnogo ranije te je osvojio prvo mjesto u drugoj ligi sa 70 bodova.

Treće mjesto koje vodi u kvalifikacije izborio je Paderborn 2-0 pobjedom protiv Darmstadta, dok je Hannover nakon 3-3 remija protiv Nuernberga pao na četvrto mjesto te je ostao drugoligaš.

Nakon subotnjeg zadnjeg kola u prvoj ligi ispali su Sankt Pauli i Heidenheim, dok će Wolfsburg igrati dodatne kvalifikacije s Paderbornom.

Elversberg će postati 59. klub koji je zaigrao u prvoj njemačkoj ligi od njenog osnutka 1963. godine.