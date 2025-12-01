15. KOLO HNL-A
VIDEO Kolo puno remija, 'modri' skočili na vrh ljestvice, Duvnjak ima kandidaturu za gol sezone
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Hajduk je kiksao protiv Varaždina i Dinamo je to iskoristio da zasjedne na vrh tablice. "Modri" su u zadnjem kolu uspjeli svladati Goricu. Rijeka je rano povela protiv Lokomotive, ali se momčad s Kajzerice vratila, a Željko Sopić i dalje nema pobjedu u HNL-u na klupi Osijeka
Vukovar i Osijek odigrali su 2-2 na stadionu u Vinkovcima.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Vukovar i Osijek odigrali su 2-2 na stadionu u Vinkovcima. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Vukovar i Osijek odigrali su 2-2 na stadionu u Vinkovcima.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Za Vukovar je dva gola zabio Alen Jurilj (53. i 82.), a drugim golom donio je bod svojoj momčadi.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Za Osijek su zabijali Arnel Jakupović (34.) i Nail Omerović (55.)
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Hajduk i Varaždin odigrali su 1-1 na Poljudu a susret je obilježio prekrasan gol Tomislava Duvnjaka.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pravu Bombu poslao je Duvnjak i doveo Varaždin u vodstvo u 44. minuti, a Šego je izjednačio u 54.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Tako je Hajduk kiksao i ostavio mogućnost da ga Dinamo pretekne na vrhu tablice.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Istra i Slaven Belupo također su odigrali 1-1, a gost iz Koprivnice imao je tri boda u šaci.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Nestorovski je u 45. minuti zabio penal i tako je stajalo do sudačke nadoknade.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Bod Istri donio je Smail Prevljak u trečoj minuti nadiknade i spasio Istru od poraza. Belupo je bio bolja momčad, ali se kući vratio s jednim bodom.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic/PIXSELL
Lokomotiva i Rijeka su na Maksimiru nastavile niz remija te je također utakmica završila 1-1.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Jurić je načeo domačine već u trećoj minuti te se činilo kako će aktualni prvak na krilima pobjede nad Hajdukom doći do nova tri boda.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Ipak, planove je Rijeci pomutio Stojaković lijepim golom u 76. minuti.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Dinamo je u zadnjoj utakmici 15. kola pobijedio Goricu 2-0 u gostima i iskoristio kiks Hajduka.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Bakrar je "modre" doveo u prednost u 36. nakon lijepe akcije, ali nije Dinamo stvarao puno prilika.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Pobjeda Dinama došla je u pitanje kada je sudac Erceg Stojkoviću pokazao drugi žuti karton. Gorica je stiskala i bila blizu izjednačenja.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ipak, Soldo je primirio dinamovce golom u 92. minuti i Dinamo je ponovo na vrhu prvenstva.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL