Obavijesti

Galerija

Komentari 2
15. KOLO HNL-A

VIDEO Kolo puno remija, 'modri' skočili na vrh ljestvice, Duvnjak ima kandidaturu za gol sezone

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Hajduk je kiksao protiv Varaždina i Dinamo je to iskoristio da zasjedne na vrh tablice. "Modri" su u zadnjem kolu uspjeli svladati Goricu. Rijeka je rano povela protiv Lokomotive, ali se momčad s Kajzerice vratila, a Željko Sopić i dalje nema pobjedu u HNL-u na klupi Osijeka
Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek
Vukovar i Osijek odigrali su 2-2 na stadionu u Vinkovcima. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/24
Vukovar i Osijek odigrali su 2-2 na stadionu u Vinkovcima. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025