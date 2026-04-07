VIDEO Kontroverza u Gradskom vrtu. Je li ovo zaleđe Vukovara?

Robin Gonzalez zabio je u 34. minuti gol u utakmici Vukovara i Lokomotive u 28. kolu HNL-a koji je mogao odvesti utakmicu u sasvim drugom smjeru. No suci su utvrdili da ipak ne vrijedi, Kolumbijac je, prema mišljenju sudaca, bio u zaleđu.

Je li Gonzalez bio bliže golu od igrača lokosa Matije Subotića i da je pritom bio u protivničkoj polovici? Sudeći po kameri koja je paralelna s linijom šesnaesterca, bilo je vrlo teško otkriti jer se sporna situacija dogodila točno na centru, a igrači nisu bili u kadru glavne kamere. Pregled je trajao više od tri i pol minute nakon kojega su u VAR sobi Ivan Bebek i Luka Pajić iz Rijeke potvrdili odluku drugog pomoćnog suca Filipa Đerđa iz Osijeka. No, zanimljivo, linije zaleđa nisu pokazali u izravnom prijenosu.

Osim u Lokomotivi, takvim su raspletom odahnuli i u NK Osijeku jer su u borbi za ostanak Vukovarcima trenutačno odmaknuli pet bodova. Početkom drugog poluvremena Lokomotivu je u vodstvo doveo Leon Belcar. Izjednačenje je domaćinima donio Vito Čaić glavom na ubačaj Kristijana Čabrajića u 69. minuti.