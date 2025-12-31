Obavijesti

TANKI ŽIVCI

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Kontroverzni Argentinac ne voli kad mu drugi uzvrate. Navijači ga izbacili iz kontrole
Foto: Screenshot/X

Aston Villa poražena je u utorak navečer od Arsenala 4-1, a u prvom planu bio je kontroverzni Emiliano Martinez. Golman Ville nakon utakmice je vidno frustriran htio ući u verbalni okršaj s Arsenalovim navijačima

Golman Aston Ville Emiliano Martinez (33) nije se proslavio na golu kluba iz Birminghama u utorak navečer. Na Emiratesu je Villa teško poražena 4-1 od Arsenala u sklopu 19. kola Premier lige. Za 'topnike' su redom pogađali Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard i Gabriel Jesus, a za Villu je u sudačkoj nadoknadi drugog dijela zabio Ollie Watkins. Mikel Arteta je s pobjedom prekinuo sjajni niz Ville od 11 uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima. 

Argentinski golman često je u srži događanja i poznat po javnim istupima koji su neprimjereni za profesionalnog sportaša. Ovog puta odlučio se verbalno sukobiti s pojedinim navijačima Arsenala prilikom ulaska u tunel stadiona nakon završetka utakmice. Jedan od članova stožera morao ga je primiti i vući u svlačionicu kako sukob ne bi eskalirao. 

Navijači Arsenala pokušali su ga provocirati vulgarnim riječima na što se svjetski prvak osvrnuo i imao želju krenuti u daljnji obračun. Branio je za 'topnike' od 2010. do 2020. godine, ali je većinu tog vremena proveo na posudbama. Uspio je 38 puta braniti za klub iz sjevernog Londona i to većinu u zadnjoj sezoni u glavnom gradu Ujedinjenog kraljevstva. Prepoznala je to Villa koja je za njega te godine platila 17,4 milijuna eura. 

Njegove obrane vodile su Argentinu do zlata na Svjetskom prvenstvu 2022., a posebno ona koju je obranio Randalu Kolo Muaniju u posljednjim trenucima finala protiv Francuske kad je rezultat bio izjednačen. Mnogi su tu obranu proglasili najvažnijom obranom u povijesti Svjetskih prvenstava.

Međutim, pažnju navijača ne skreće samo obranama, već i nedoličnim ponašanjem, a posebno nakon finala Svjetskog prvenstva u Katru, kada je ispred kamere uz divljačko gestikuliranje držao trofej među nogama. Sve je ponovio na kraju utakmice protiv Čilea kad je među noge postavio repliku trofeja Copa Americe, koji je njegova zemlja osvojila ljetos, na isti bezobrazan način kao nakon finala protiv Francuske na Svjetskom prvenstvu 2022. 

FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France
Foto: KAI PFAFFENBACH

Za klub iz Birminghama je branio 228 puta, primio 274 gola i na 75 susreta očuvao mrežu netaknutom. Ljetos se spominjao njegov potencijalni transfer u Saudijsku Arabiju, ali odlučio je ostati u Birminghamu. S Villom ima ugovor do lipnja 2029. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura. 

