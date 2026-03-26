VIDEO Kosovari izveli čaroban preokret i srušili Slovačku! Pogodio je i bivši 'vatreni'

U četvrtak navečer igraju se polufinalne utakmice mini-turnira za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon što je Turska svladala Rumunjsku s 1-0 u ranijem terminu i tako izborila finale, pridružilo joj se Kosovo pobjedom u Slovačkoj 4-3.

Slovačka je rano okrunila dobru igru jer je već u šestoj minuti, nakon prekida, povela golom Martina Valjenta. Ipak, Kosovo je brzo odgovorilo pa je u 21. minuti izjednačilo zahvaljujući sjajnom udarcu s distance Veldina Hodže, bivšeg mladog hrvatskog reprezentativca koji je ranije bio standardni član hrvatskih mlađih selekcija, za koje je od U17 do U21 skupio 33 nastupa i postigao tri gola. Igrao je za Orijent i Hrvatski dragovoljac, no najveći trag ostavio je u Rijeci, iz koje je 2024. godine prešao u Rubin iz Kazana u transferu vrijednom dva milijuna eura. To je bio njegov prvi pogodak za kosovsku reprezentaciju.

Slovačku je u vodstvo vratio Haraslín u posljednjoj minuti prvog poluvremena, a zatim je uslijedio preokret Kosovara. Najprije je Asllani pogodio nakon samo dvije minute igre u drugom dijelu, a potom je za preokret zabio Muslija iz slobodnog udarca. Za rapsodiju u Bratislavi pogodio je Hajrizi u 72. minuti. Slovačka obrana loše je očistila korner i lopta je stigla do Hajdarija, koji je iz blizine pucao izravno u Dubravku, no lopta se potom odbila do Hajrizija, koji je iz blizine pogodio za 4-2. Utješni gol za domaćine u četvtoj minuti nadoknade zabio je Strelec.

