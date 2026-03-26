Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNA NOĆU BRATISLAVI

VIDEO Kosovari izveli čaroban preokret i srušili Slovačku! Pogodio je i bivši 'vatreni'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kosovari izveli čaroban preokret i srušili Slovačku! Pogodio je i bivši 'vatreni'
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

SLOVAČKA - KOSOVO 3-4 Za Kosovo je zabio i bivši hrvatski reprezentativac mlađih selekcija Veldin Hodža koji je zabio za izjednačenje u 21. minuti nakon krasnog udarca

Admiral

U četvrtak navečer igraju se polufinalne utakmice mini-turnira za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon što je Turska svladala Rumunjsku s 1-0 u ranijem terminu i tako izborila finale, pridružilo joj se Kosovo pobjedom u Slovačkoj 4-3.

Slovačka je rano okrunila dobru igru jer je već u šestoj minuti, nakon prekida, povela golom Martina Valjenta. Ipak, Kosovo je brzo odgovorilo pa je u 21. minuti izjednačilo zahvaljujući sjajnom udarcu s distance Veldina Hodže, bivšeg mladog hrvatskog reprezentativca koji je ranije bio standardni član hrvatskih mlađih selekcija, za koje je od U17 do U21 skupio 33 nastupa i postigao tri gola. Igrao je za Orijent i Hrvatski dragovoljac, no najveći trag ostavio je u Rijeci, iz koje je 2024. godine prešao u Rubin iz Kazana u transferu vrijednom dva milijuna eura. To je bio njegov prvi pogodak za kosovsku reprezentaciju.

OD 20.45 UŽIVO Play-off za SP: Džeko je spasio 'zmajeve', a sad drama! Kosovari su šokirali Bratislavu
UŽIVO Play-off za SP: Džeko je spasio 'zmajeve', a sad drama! Kosovari su šokirali Bratislavu

Slovačku je u vodstvo vratio Haraslín u posljednjoj minuti prvog poluvremena, a zatim je uslijedio preokret Kosovara. Najprije je Asllani pogodio nakon samo dvije minute igre u drugom dijelu, a potom je za preokret zabio Muslija iz slobodnog udarca. Za rapsodiju u Bratislavi pogodio je Hajrizi u 72. minuti. Slovačka obrana loše je očistila korner i lopta je stigla do Hajdarija, koji je iz blizine pucao izravno u Dubravku, no lopta se potom odbila do Hajrizija, koji je iz blizine pogodio za 4-2.  Utješni gol za domaćine u četvtoj minuti nadoknade zabio je Strelec.

Golove pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026