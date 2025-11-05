Obavijesti

VEČER ZA ZABORAV

VIDEO Kotarski nakon 'pokera' u mreži: 'Želio sam najbolje za momčad. Možda sam i prejako'

Piše Ivan Kužela,
Foto: David Klein

Momčad danskog Kopenhagena na čijim vratima brani hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski (25) poražena je visokim rezultatom od londonskog Tottenhama (4-0)

U utorak je odigrano devet susreta Lige prvaka u sklopu 4. kola ligaškog dijela najprestižnijeg klupskog natjecanja. Danski predstavnik Kopenhagen u Ligi prvaka teško je poražen kod Tottenhama u Londonu (4-0), a hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski proveo je svih 90 minuta na golu gosta.

U svom 26. službenom nastupu za danski klub Kotarski vrlo je loše reagirao u dva navrata i to prilikom prvog i drugog gola. Kod prvog gola u 19. minuti susreta, 25-godišnjak je izašao nepotrebno s gol linije i van svog kaznenog prostora što je vješto iskoristio Velšanin Brennan Johnson.

Kod drugog pogotka londonskog kluba Kotarski je loše ispucao loptu prilikom izlaska iz šesnaesterca i na nju je naletio Randal Kolo Muani, primirio je i asistirao za pogodak Wilsona Odoberta u 51. minuti susreta.

- Dao sam sve od sebe, teško je objasniti što se dogodilo. Želio sam najbolje za momčad, možda prejako - rekao je Kotarski nakon poraza.

Golman Kopenhagena do kraja susreta primio je još dva pogotka. Jedan je sjajnim solom prodorom u stilu Messija/Maradone zabio stoper Micky van de Ven, a posljednji čavao u lijes danskog prvoligaša zabio je Joao Palhinha u 67. minuti susreta.

UEFA Champions League - Tottenham Hotspur v FC Copenhagen
Foto: David Klein

Trener Kopenhagena Jacob Neestrup (37) i dalje vjeruje hrvatskom golmanu, bez obzira na lošu večer. Danski strateg izjavio je nakon susreta kako će Kotarski ostati prvi izbor na predstojećim susretima kluba iz glavnog grada Danske.

Dominik Kotarski branio je sve utakmice Kopenhagena u Ligi prvaka ove sezone. Danci su remizirali s Bayer Leverkusenom (1-1), izgubili od Qarabaga (0-2) i od Borussije Dortmund bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača (2-4). 

Hrvatski reprezentativac stigao je u Kopenhagen ovo ljeto iz PAOK-a za pet milijuna eura. Osim spomenutih klubova nastupao je još za mladu momčad Ajaxa i Goricu. Ugovorom je uz Kopenhagen vezan do kraja lipnja 2030. godine.

