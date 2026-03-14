VIDEO Kovač izvadio Adeyemija iz igre i onda ga uhvatio za vrat

Nogometaši Borussije Dortmund koje vodi hrvatski trener Niko Kovač pobijedili su Augsburg 2-0 i smanjili zaostatak za vodećim Bayernom. Dortmund je poveo u 13. minuti golom Karima Adeyemija, a za konačnih 2-0 zabio je Reggiani u 59. minuti. Međutim, pobjedu je zasjenila reakcija Nike Kovača.

Hrvat je odlučio iz igre izvaditi Adeyemija u prvoj minuti sudačke nadoknade. Pri izlasku iz igre, dočekao ga je rukovanjem i osmijehom, a onda je uslijedila šokantna reakcija. Kovač je uhvatio Adeyemija za vrat i odgurnuo ga. Nije poznato što je strijelac prvog pogotka rekao Kovaču. Situaciju možete pogledati ovdje.

Inače, Adeyemi je ranije bio u središtu pozornosti zbog nediscipline. U utakmici protiv Gladbacha , Adeyemi se našao u sukobu s protivničkim igračem i sucem. Kovač ga je tada izvadio iz igre u 60. minuti.

- Mogao sam ga izvaditi već na poluvremenu, ali nisam htio. Želio sam mu dati još jednu šansu. Razlog zamjene bio je vrlo jasan, njegova izvedba. Svi smo bili na stadionu i mogu otvoreno reći da nije bio dobar. To sam mu rekao na poluvremenu i u 60. minuti uveo Maxija, koji je odradio bolji posao - izjavio je Kovač nakon te utakmice.