VIDEO Kovačev Dortmund melje sve pred sobom! 'Žuto-crni' dišu za vratom vodećem Bayernu
Uz Borussiju, pobjede su ostvarili i Leipzig, Bayer i Heidenheim. Borussia je tako ostala na dva boda zaostatka od vodećeg Bayerna koji ima sve pobjede na otvaranju prvenstva

U petom kolu Bundeslige četvrtu su pobjedu ostvarili nogometaši dortmundske Borussije koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, u gostima su svladali Mainz s 2-0. Borussia (D) time je nastavila pratiti vodeći Bayern. Bavarci imaju maksimalnih 15 bodova nakon pet kola, a momčad Nike Kovača dva boda manje.

Bundesliga - 1. FSV Mainz 05 v Borussia Dortmund
U prvom poluvremenu Borussia (D) je stekla dva gola prednosti. U oba slučaja je asistent bio Brandt, a strijelci Svensson u 27. i Adeyemi u 40. minuti. Za domaćina je subotnja priča završila u 67. minuti kada je isključen Zentner, a gosti iz Dortmunda su rutinski i bez problema sačuvali prednost i tri boda.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Leipzig je u gostima pobijedio Wolfsburg 1-0, a utakmica je odlučena već u devetoj minuti kada je strijelac jedinog gola bio Bakayoko. Leipzig je treći na ljestvici i bod iza Borussije (D). Hrvatski nogometaš Lovro Majer zaigrao je za Wolfsburg tek od 90. minute.

Bayer je također osvojio tri boda u gostima, u Hamburgu je s 2-1 bio bolji od St. Paulija. Tapsoba je u 25. minuti doveo goste iz Leverkusena u vodstvo, ali samo sedam minuta kasnije izjednačio je Wahl. Gol za pobjedu Bayera i skok u gornji dom ljestvice postigao je Poku u 58. minuti.

Premijernu pobjedu u sezoni upisao je Heidenheim koji je pred svojim navijačima pobijedio Augsburg 2-1. Oba pogotka Heidenheim je postigao u nastavku susreta, a strijelci su bili Kaufmann u 47. i Conteh u 54. minuti. Gosti su počasni gol zabili tek u 98. minuti, a domaću je mrežu pogodio Tietz. Hrvatski nogometaš Kristijan Jakić je odigrao cijelu utakmicu za Augsburg, dok je vratar Nediljko Labrović opet ostao na klupi za pričuve Augsburga.

U nedjelju će se odigrati posljednje tri utakmice kola, a sastaju se Freiburg - Hoffenheim, Koeln - Stuttgart i Union Berlin - Hamburg.

