Fredi Bobić na sudu pobijedio klub i dobio milijunsku odštetu
Fredi Bobić (53), bivši sportski direktor berlinske Herthe, dobio je sudski spor protiv kluba koji mu sada mora isplatiti više od četiri milijuna eura. Odluku je donio regionalni sud u Berlinu, čime je završena gotovo dvije i pol godine duga pravna bitka.
Sudac dr. Tobias Oelsner utvrdio je da Bobić ima pravo na 594.000 eura naknade za tromjesečnu plaću i 2,76 milijuna eura otpremnine do kraja ugovora, koji je trebao trajati do 30. lipnja 2024. Uz kamate, ukupan iznos prelazi četiri milijuna eura. Bobić će podnijeti zahtjev za ovrhu, a Hertha mora odmah položiti novac na račun suda, prenosi Bild.
Hertha je od siječnja 2023., kada je Bobić dobio otkaz, pokušavala odgoditi presudu brojnim pravnim manevrima, od zahtjeva za izuzećem suca i prigovora pristranosti do tvrdnji da je Bobić odavao povjerljive informacije i prijetio novinaru. Klub je u završnoj fazi postupka tražio i smanjenje njegove plaće za 40 posto zbog ispadanja u drugu ligu, no sud je ocijenio da ugovorna klauzula nije bila dovoljno jasna. Sve optužbe protiv Bobića sud je odbacio.
- Jako sam sretan što je sada donesena jasna presuda. Volio bih da je ovime sve završeno, no na Herthi je odluka hoće li ustrajati dalje - izjavio je Bobić pod zakletvom.
Ovo je već drugi put da je Bobić pravno pobijedio Herthu, iako klub još uvijek ima pravo na novi postupak.
Bobić je rođen 1971. u Mariboru u obitelji hrvatsko-slovenskih korijena, a u Njemačku se preselio u djetinjstvu. Kao igrač afirmirao se u Stuttgartu, gdje je s Elberom i Balakovom činio poznati napadački trojac te 1997. osvojio Njemački kup. S Borussijom Dortmund postao je prvak Njemačke 2002., a nastupao je i za Hannover, Herthu, engleski Bolton te karijeru završio 2006. u Rijeci. Za njemačku reprezentaciju odigrao je 37 utakmica i zabio 10 golova, a najveći uspjeh postigao je osvajanjem Europskog prvenstva 1996. godine.
Nakon završetka igračke karijere radio je kao sportski direktor Stuttgarta i Cottbusa, a najviše se istaknuo u Eintracht Frankfurtu, gdje je stabilizirao klub i 2018. osvojio Njemački kup. U ljeto 2021. preuzeo je funkciju u Herthi, no nakon ispadanja u drugu ligu dobio je otkaz. U travnju ove godine bio je kandidat za sportskog direktora Dinama, no dogovor nije postignut. Danas obnaša dužnost sportskog direktora i šefa nogometnih operacija u varšavskoj Legiji.