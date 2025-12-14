VIDEO Kovačeva Borussia dugo vodila pa spašavala bod protiv Freiburga! Hrvatu poništili gol

U susretu 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Freiburg i Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, su odigrali 1-1.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:32 Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru | Video: čitatelj/24sata

Kovačevi odabranici su poveli u 31. minuti golom Ramyja Bensebainija, međutim gosti su u 53. minuti ostali s igračem manje nakon što je isključen Jobe Bellingham.

Mlađi brat Realove zvijezde Judea Bellinghama je "pocrvenio" nakon što je neoprezno napravio prekršaj kao posljednji igrač obrane oborivši Philippa Treua.

Foto: Tom Weller/DPA

Freiburg je uspio izjednačiti u 75. minuti golom Lucasa Holera. U samoj završnici Freibug je zabio i drug gol, ali je pogodak hrvatskog napadača Igora Matanovića poništen zbog zaleđa. Matanović je igrao od 76. minute.

Najzanimljivije trenutke utakmice pogledajte OVDJE

Borussia je sada treća sa 29 bodova koliko ima i Leipzig na drugoj poziciji. Vodi Bayern sa 37 bodova. Freiburg je deveti sa 17 bodova.