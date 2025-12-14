Obavijesti

Sport

Komentari 0
BUNDESLIGA

VIDEO Kovačeva Borussia dugo vodila pa spašavala bod protiv Freiburga! Hrvatu poništili gol

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kovačeva Borussia dugo vodila pa spašavala bod protiv Freiburga! Hrvatu poništili gol
3
Foto: Tom Weller/DPA

Borussia je sada treća sa 29 bodova koliko ima i Leipzig na drugoj poziciji. Vodi Bayern sa 37 bodova. Freiburg je deveti sa 17 bodova

U susretu 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Freiburg i Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, su odigrali 1-1.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru 01:32
Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru | Video: čitatelj/24sata

Kovačevi odabranici su poveli u 31. minuti golom Ramyja Bensebainija, međutim gosti su u 53. minuti ostali s igračem manje nakon što je isključen Jobe Bellingham.

Mlađi brat Realove zvijezde Judea Bellinghama je "pocrvenio" nakon što je neoprezno napravio prekršaj kao posljednji igrač obrane oborivši Philippa Treua.

SC Freiburg - Borussia Dortmund
Foto: Tom Weller/DPA

Freiburg je uspio izjednačiti u 75. minuti golom Lucasa Holera. U samoj završnici Freibug je zabio i drug gol, ali je pogodak hrvatskog napadača Igora Matanovića poništen zbog zaleđa. Matanović je igrao od 76. minute.

Najzanimljivije trenutke utakmice pogledajte OVDJE

Borussia je sada treća sa 29 bodova koliko ima i Leipzig na drugoj poziciji. Vodi Bayern sa 37 bodova. Freiburg je deveti sa 17 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.
VIDEO Slaven - Dinamo 2-5: 'Modri' se vratili na vrh HNL-a!
'PETARDA' U KOPRIVNICI

VIDEO Slaven - Dinamo 2-5: 'Modri' se vratili na vrh HNL-a!

Dinamo se pobjedom vratio na vrh prvenstvene ljestvice s bodom više od Hajduka. Do kraja polusezone igrat će još protiv Lokomotive. Slaven Belupo ostao je treći s 25 bodova, a u idućem kolu igra protiv Osijeka u gostima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025