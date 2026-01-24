VIDEO Kovačeva Borussia slavila protiv Uniona, Juranović u početnoj postavi domaćina

Obavijesti

SMANJILI ZAOSTAK

Kovačeva Borussia slavila protiv Uniona, Juranović u početnoj postavi domaćina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kovačeva Borussia slavila protiv Uniona, Juranović u početnoj postavi domaćina
Foto: Maryam Majd

Borussia je 12. pobjedom u sezoni, a trećom uzastopnom u nastavku prvenstva, došla do 42 boda. Vodeći Bayern je ostao na 50 bodova nakon iznenađujućeg domaće poraza od Augsburga (1-2)

Borussia Dortmund pobijedila je Union s 3-0 na gostovanju u Berlinu, u posljednjoj subotnjoj utakmici 19. kola njemačke Bundeslige, čime je momčad Nike Kovača iskoristila neočekivani domaći poraz Bayerna i smanjila zaostatak za Bavarcima na osam bodova. 

Emre Can je već u 10. minuti iz kaznenog udarca donio prednost gostujućoj momčadi. Na početku drugog poluvremena, u 53. minuti, Nico Schlotterbeck je udvostručio Borussijinu prednost, a za konačnih 3-0 strijelac je bio Maximilian Beier u 84. minuti. Video možete pogledati OVDJE.

Bundesliga - 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund
Foto: Maryam Majd

Kod Uniona je ponovno u početnoj postavi bio Josip Juranović i bio je ponajbolji igrač domaće momčadi, a zamijenjen je u 66. minuti.

Borussia je 12. pobjedom u sezoni, a trećom uzastopnom u nastavku prvenstva, došla do 42 boda. Vodeći Bayern je ostao na 50 bodova nakon iznenađujućeg domaće poraza od Augsburga (1-2).

Union je s 24 boda ostao na devetoj poziciji.

U nedjelju će biti odigrana preostala dva dvoboja 19. kola: Borussia Moenchengladbach - Stuttgart (15.30 sati) i Freiburg - Koeln (17.30 sati).

