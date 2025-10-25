VIDEO Kovačeva Borussia stigla do važne pobjede u 96. minuti!

Borussia Dortmund pobijedila je Koln 1-0 u osmom kolu Bundeslige. Iako su "crno-žuti" imali više od igre, pucali čak 27 puta na suparnički gol i držali 70 posto posjeda lopte, gol za pobjedu zabili su tek u 96. minuti.

Nakon gužve u kaznenom prostoru gostiju odlično se snašao Beier koji je prizemnim udarcem pogodio nebranjeni dio mreže gostujućeg gola i pogodio za 1-0 na oduševljenje domaćih navijača.

Borussia Dortmund je treća momčad Bundeslige sa 17 bodova, dok je Koln osmi s 11. Kovača i njegove pulene čeka dvoboj Kupa u gostima kod Eintrachta iz Frankfurta 28. listopada.