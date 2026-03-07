Obavijesti

VIDEO Kovačeva Borussia teško do pobjede u Kölnu! Evo golova

Borussia Dortmund je ostala na 11 bodova zaostatka za vodećim Bayernom te zadržala šest bodova prednosti pred Hoffenheimom koji je na trećem mjestu ljestvice

Borussia Dortmund je u posljednjoj subotnjoj utakmici 25. kola njemačke Bundeslige osvojila sva tri boda na gostovanju u Kölnu, svladavši domaću momčad s 2-1.

Za momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač strijelci su bili Serhou Guirassy u 16. minuti i Maximilian Beier u 60. minuti. Poljak Jakub Kaminski je u 88. minuti postigao pogodak nade za Koeln, ali je gostujuća obrana izdržala do kraja bez primljenog pogotka.

Köln je cijelo drugo poluvrijeme odigrao s igračem manje, jer je u završnici prvog dijela izravan crveni karton zbog opasnog starta zaradio Jahmai Simpson-Pusey. Činilo se da će "Crno-žuti" u 66. minuti doći i do tri gola prednosti, ali je glavni sudac Daniel Siebert nakon pregleda snimke poništio svoju odluku o dosuđenom kaznenom udarcu. Golove pogledajte OVDJE

Borussia Dortmund je ostala na 11 bodova zaostatka za vodećim Bayernom te zadržala šest bodova prednosti pred Hoffenheimom koji je na trećem mjestu ljestvice.

Köln s 24 boda drži 13. poziciju, ali mu u preostalih devet kola predstoji neizvjesna borba za opstanak u elitnom razredu njemačkog klupskog nogometa, jer ima samo četiri boda više od Wolfsburga koji je na predzadnjem, 17. mjestu.

