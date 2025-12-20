Obavijesti

VIDEO Kovačević mjesecima na njega nije ozbiljno računao. Sad je zabio novi gol za Dinamo

Fran Topić konačno zablistao! Iz sjene na čelo napada Dinama s golom protiv Lokomotive. Pukla konkurencija, a mladić iz Sesveta sve više osvaja povjerenje trenera Kovačevića

Fran Topić (21) ljetos nije visoko kotirao na Maksimirskoj 128. Nakon sezone koju je proveo na posudbi u Zrinjskom, vratio se u Dinamo, iako je bilo jasno kako se neće naigrati na početku sezone. Ipak, marljivo je trenirao i strpljivo čekao svoju priliku.

Ona se konačno ukazala u studenom protiv Karlovca u Kupu, kada je bio strijelac, iako je samo dan ranije igrao s Hrvatskom U-21 reprezentacijom. Tim se pristupom Topić nametnuo kao ozbiljna opcija kod Kovačevića, a trener Dinama sve više mu vjeruje. To je pokazao i u 18. kolu protiv Lokomotive.

Naime, Mateo Lisica 'out' je zbog otkrivene mononukleoze, Monsef Bakrar otišao je na Afrički kup nacija, a Topić se nametnuo kao prvi izbor u njihovom odsustvu. I brzo je opravdao povjerenje. Zabio je lijepi gol s otprilike 18 metara za vodstvo Dinama na Maksimiru i time zabio svoj ovosezonski prvijenac u HNL-u. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Riječ je o mladiću koji nije stranac na Maksimiru, iako je potekao u Sesvetama, Topić se kao junior pridružio Dinamu. Odigrao je samo 14 utakmica za prvu momčad "modrih", ali Topić je debitirao još tamo u travnju 2023. godine, s tek napunjenih 19 godina, a na klupi je bio Igor Bišćan.

Ipak, zbog velike je konkurencije u Dinamu seniorski iskorak tražio na posudbama u Rudešu (2023./24.) i Zrinjskom (2024./25.). Ljetos se vratio na Maksimir, ali mu Mario Kovačević na početku sezone nije puno vjerovao. To se bitno promijenilo u posljednjih mjesec dana.

