VIDEO Kovačević mjesecima na njega nije ozbiljno računao. Sad je zabio novi gol za Dinamo

Fran Topić (21) ljetos nije visoko kotirao na Maksimirskoj 128. Nakon sezone koju je proveo na posudbi u Zrinjskom, vratio se u Dinamo, iako je bilo jasno kako se neće naigrati na početku sezone. Ipak, marljivo je trenirao i strpljivo čekao svoju priliku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Ona se konačno ukazala u studenom protiv Karlovca u Kupu, kada je bio strijelac, iako je samo dan ranije igrao s Hrvatskom U-21 reprezentacijom. Tim se pristupom Topić nametnuo kao ozbiljna opcija kod Kovačevića, a trener Dinama sve više mu vjeruje. To je pokazao i u 18. kolu protiv Lokomotive.

Naime, Mateo Lisica 'out' je zbog otkrivene mononukleoze, Monsef Bakrar otišao je na Afrički kup nacija, a Topić se nametnuo kao prvi izbor u njihovom odsustvu. I brzo je opravdao povjerenje. Zabio je lijepi gol s otprilike 18 metara za vodstvo Dinama na Maksimiru i time zabio svoj ovosezonski prvijenac u HNL-u. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Riječ je o mladiću koji nije stranac na Maksimiru, iako je potekao u Sesvetama, Topić se kao junior pridružio Dinamu. Odigrao je samo 14 utakmica za prvu momčad "modrih", ali Topić je debitirao još tamo u travnju 2023. godine, s tek napunjenih 19 godina, a na klupi je bio Igor Bišćan.

Ipak, zbog velike je konkurencije u Dinamu seniorski iskorak tražio na posudbama u Rudešu (2023./24.) i Zrinjskom (2024./25.). Ljetos se vratio na Maksimir, ali mu Mario Kovačević na početku sezone nije puno vjerovao. To se bitno promijenilo u posljednjih mjesec dana.