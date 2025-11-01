Obavijesti

Sport

Komentari 0
MAŠINA ZA GOLOVE

VIDEO Senzacionalni Hrvat ne prestaje briljirati! Evo zašto ga je Dalić zvao među 'vatrene'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Senzacionalni Hrvat ne prestaje briljirati! Evo zašto ga je Dalić zvao među 'vatrene'
Foto: SportKlub/screenshot

Franku Kovačeviću je to bio 11. gol u ligi i već 25. u svim natjecanjima ove sezone. Bivši igrač Hajduka igra u formi života

Hrvatski napadač Franko Kovačević (26) igra sezonu života. Zbog fantastičnih igara u Celju dobio je pretpoziv za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a proslavio ga je na najbolji mogući način - novim golom!

Kovačević je u 22. minuti susreta svojeg Celja i Aluminija u 14. kolu slovenskog prvenstva zabio za 1-0 tako što je odlično odradio akciju do kraja, bio na pravom mjestu pa pospremio loptu u mrežu na dodavanje Šturma.

Kovačeviću je to bio 11. gol u ligi i već 25. u svim natjecanjima! Nevjerojatna forma dečka iz Koprivnice koji je svojevremeno bio i u Hajduku, ali se u Splitu nikad nije nametnuo niti dobio pravu priliku.

U europskim utakmicama zabio je 12, tome je pridodao i dva gola u slovenskom kupu, a za sjajnu sezonu nagradio ga je Zlatko Dalić pretpozivom među 'vatrene'.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025