VIDEO Senzacionalni Hrvat ne prestaje briljirati! Evo zašto ga je Dalić zvao među 'vatrene'

Hrvatski napadač Franko Kovačević (26) igra sezonu života. Zbog fantastičnih igara u Celju dobio je pretpoziv za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a proslavio ga je na najbolji mogući način - novim golom!

Kovačević je u 22. minuti susreta svojeg Celja i Aluminija u 14. kolu slovenskog prvenstva zabio za 1-0 tako što je odlično odradio akciju do kraja, bio na pravom mjestu pa pospremio loptu u mrežu na dodavanje Šturma.

Kovačeviću je to bio 11. gol u ligi i već 25. u svim natjecanjima! Nevjerojatna forma dečka iz Koprivnice koji je svojevremeno bio i u Hajduku, ali se u Splitu nikad nije nametnuo niti dobio pravu priliku.

U europskim utakmicama zabio je 12, tome je pridodao i dva gola u slovenskom kupu, a za sjajnu sezonu nagradio ga je Zlatko Dalić pretpozivom među 'vatrene'.

