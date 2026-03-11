Spektakularna snimka! Kako izgleda Kranjčevićeva iz zraka

Nestrpljivo se čeka kraj radova na stadionu u Kranjčevićevoj, a iz "Ulice pjesnika" svako malo stižu odlične vijesti. Radi se punom parom i sve je izglednije da će krajem ove godine Zagreb dobiti novi i moderan stadion. Pojavila se snimka dronom koja je pokazala kako napreduju radovi, a može se vidjeti kako je jedna tribina već natkrivena, dok su ostale u nastajanju. Video je objavljen na kanalu Zagrebačka infrastruktura, a objavljen je 1. ožujka.

Podsjetimo, Lokomotiva svoje utakmice igra na Maksimiru dok se ne izgradi Kranjčevićeva, a tako bi trebalo biti do kraja ove sezone te još prvi dio iduće. Tada bi Kranjča trebala biti gotova, a Lokomotiva i Dinamo će zajedno preseliti na nju kako bi sve bilo spremno za rušenje Maksimira i igradnju novog Dinamovog doma. Stadion sve više dobiva željeni oblik, a preseljenje se očekuje čim prođe sve Uefine testove.

Novi stadion u Kranjčevićevoj imat će kapacitet od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta i zadovoljavat će stroge kriterije Uefine četvrte kategorije. Uz teren dimenzija 105 x 68 metara, kompleks vrijedan oko 38 milijuna eura bez PDV-a uključivat će i novi gradski trg, više od četiri stotine parkirnih mjesta te moderne popratne sadržaje.

