VIDEO Nova sezona, ista priča: Krama asistirao već u 1. kolu!

Nogometaši Hoffenheima u prvom kolu Bundeslige stigli su na teško gostovanje kod Borussije Mönchengladbach. Momčadi Andrea Breitenreitera krenulo je loše jer je desni bočni Posch u razmaku od samo četiri minute dobio dva žuta kartona i pocrvenio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hoffenheim je već nakon 19 minuta igre ostao s desetoricom na travnjaku, no to nije obeshrabrilo hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića, koji je samo šest minuta kasnije isporučio asistenciju za vodstvo!

Krama je dobro istrčao kontru i nakon munjevite akcije odlično poslužio Skova, koji je pristizao iz pozadine. Veznjak je snažno opalio iz prve te probio mrežu Sommera.

VIDEO KRAMINE ASISTENCIJE OVDJE

Gosti su odolijevali napadima domaćina sve do 42. minute kada je brojčano nadmoćna Borussia stigla do poravnanja. Strijelac za 1-1 bio je Bensebaini i to čudesnim škaricama nakon kornera.

VIDEO GOLA OVDJE

Utakmica je u tijeku.

Najčitaniji članci