VIDEO Kramarić zabio hat-trick! Prvi gol bio je prava fantazija

Hoffenheim je natrpao drugoligaša Darmstadt 5-1 u prijateljskoj utakmici nešto drugačijeg formata. Susret se igrao u subotu dvaput po 45 minuta, a 1338 gledatelja na stadionu Dietmar Hopp u Hoffenheimu dobilo je priliku uživati u nastupu svojih igrača još dodatnih pola sata.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić (34) igrao je od 60. minute pa u sat vremena postigao hat-trick!

Hoffenheim je poveo već u 9. minuti golom Fisnika Asllanija, no na drugi gol čekao je sve do drugog poluvremena kada je korner Moa Damara iskoristio Bernardo i lijepo pogodio glavom. Na 3-0 povisio je Kramarić svojim prvim golom na utakmici u 83. minuti i to sjajnim udarcem na asistenciju Moerstedta. Krama je lijepo plasiranom tukao iz prve i pogodio gotovo same rašlje.

Samo dvije minute kasnije Darmstadt je postigao jedini gol na susretu kada je Yosuke Furukawa smanjio prednost domaćina lijepim golom s ruba kaznenog prostora.

Uslijedilo je dodatnih 30 minuta u kojima je Darmstadt skrivio dva kaznena udarca. Kramarić je realizirao oba, a prvi, onaj u 96. minuti, je sam i izborio.