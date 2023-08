VIDEO Kramarić zabio u 90. za veliki preokret Hoffenheima!

Foto: DPA/PIXSELL, 24sata

Novopečeni njemački prvoligaš vodio je 2-0 do 77. minute, no Hoffenheim je uspio izjednačiti, a potom i golom Andreja Kramarića s bijele točke doći do velikog preokreta

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Andrej Kramarić bio je strijelac pobjedničkog gola u 3-2 (0-1) gostujućoj pobjedi Hoffenheima na gostovanju kod Heidenheima u susretu 2. kola njemačkog prvenstva, dok je Josip Juranović bio trostruki asistent u 4-1 (3-1) gostujućoj pobjedi Union Berlina kod Darmstadta. Kramarić je u 90. minuti iskoristio kazneni udarac za potpuni preokret Hoffenheima kod novaka u ligi Heidenheima. U prvoj utakmici najjačeg ranga njemačkog nogometa igranoj u Heidenheimu u povijesti domaći su vodili sa 2-0 golovima Bestea (26) i Pieringera (58), no u posljednjih 15 minuta gosti su izveli veliki preokret. Beier (77) i Kaderabek (80) su u razmak od tri minute s dva gola poravnali, da bi Kramarić (90-11m) pogodio za kompletni preokret. No, naš je napadač morao dva puta izvoditi kazneni udarac, nakon što je prvi put prevario domaćeg vratara sudac je poništio pogodak jer nije dao znak za izvođenje. Ipak, Kramarić je ostao priseban i drugi put ponovno zatresao mrežu. Gol Kramarića pogledajte OVDJE Kramarić je odigrao čitav susret za Hoffenheim kojemu su ovo prva tri boda u novom prvenstvu, dok je Heidenheim i dalje bez bodova. Juranović je bio sjajan izvođač prekida za Union u Darmstadtu, on je u 34. minuti iz slobodnog udarca pogodio glavu Gosensa za vodstvo od 2-1, pet minuta potom je izveo korer, lopta se od hrvatskog stopera u redovima Darmstadta Mateja Maglice odbila na glavu Behrensa za 3-1, da bi u 65. minuti Juranović opet iz kornera naciljao glavu svog suigrača Doekhija za konačnih 4-1. Prije toga je Gosens u 4. minuti svojim prvim golom doveo Union u vodstvo da bi Mehlem nakratkom izjendačio na 1-1 pogotkom u 24. minuti. Juranović je odigrao čitav susret za Union koji je na vrhu ljestvice sa šest bodova i gol-razlikom 8-2. Bartol Franjić odigrao je čitav susret za Darmstadt kod kojega je Maglica bio na terenu do 67. minute. Darmstadt je i dalje bez bodova. POGLEDAJTE VIDEO: LIVAKOVIĆ SE U SUZAMA OPROSTIO OD DINAMA Lovro Majer igrao je do 85. minute za Wolfsburg, kojega vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, te je bio začetnik akcije za izjednačujući pogodak u 2-1 (0-0) pobjedi na gostovanju kod Koelna. Domaće je u vodstvo doveo Waldschmidt (55), no sedam minuta kasnije Majer je proigrao Svanberga koji je dodao Windu (62), a ovaj je uspio pogoditi za izjednačenje, Upravo je Wind (72) svojim drugim golom osigurao i pobjedu Wolfsburgu. Wolfsburg je ovom pobjedom ostao stopostotan te je drugi na ljestvici sa šest bodova, dok je Koeln i dalje na nuli.