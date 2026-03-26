Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Krasan prvijenac bivšeg mladog 'vatrenog' za Kosovo. Gol je zabio i Dinamov Hoxha

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sportklub

Veldin Hodža sakupio je čak 33 nastupa za mlađe selekcije Hrvatske, ali u seniorskom nogometu ipak se odlučio nastupati za Kosovo

U četvrtak navečer igraju se polufinalne utakmice mini turnira za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon što je Turska svladala Rumunjsku s 1-0 u ranijem terminu i tako izborila finale, Slovačka i Kosovo bore se za drugo mjesto u finalu i pravo da ugoste Turke.

Slovačka je rano okrunila dobru igru u susretu jer je već u šestoj minuti, nakon prekida, povela golom Martina Valjenta. Ipak, Kosovo je brzo odgovorilo pa je u 21. minuti izjednačilo zahvaljujući sjajnom udarcu s distance Veldina Hodže, bivšeg mladog hrvatskog reprezentativca i nekadašnjeg veznjaka Rijeke. Bio je to njegov prvi pogodak za kosovsku reprezentaciju. Gol pogledajte OVDJE.

Hodža je ranije bio standardni član hrvatskih mlađih selekcija, za koje je od U17 do U21 skupio 33 nastupa i postigao tri gola. Igrao je za Orijent i Hrvatski dragovoljac, no najveći trag ipak je ostavio u Rijeci, iz koje je 2024. godine prešao u Rubin iz Kazana u transferu vrijednom dva milijuna eura.

Gol je zabio i dinamovac Arber Hoxha. On je u 42. minuti doveo Albaniju u vodstvo na gostovanju protiv Poljske. Albanac je iskoristio veliku grešku obrane domaćina, na ulasku u kazneni prostor predriblao Kamila Grabara pa potom pogodio u nebranjenu mrežu. Gol pogledajte OVDJE.

Utakmice su i dalje u tijeku...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026