VIDEO Kristijan Jakić zanimljivo predstavljen u grčkom PAOK-u

Hrvatski nogometaš Kristijan Jakić napustio je Augsburg i karijeru nastavlja u Grčkoj. PAOK je na svojoj službenoj web stranici objavio da je Jakić stigao u Solun.

- Uvršten je u sastav Hrvatske za Svjetsko prvenstvo. Jakić je dosad osvojio Europsku ligu s Eintracht Frankfurtom te dva naslova prvaka Hrvatske i Hrvatski kup s Dinamom iz Zagreba. Dobro došao u PAOK, Kristijane - objavio je grčki klub.

PAOK ga je predstavio u videu na društvenim mrežama, gdje se Jakić osvrnuo na ponovno igranje s Dimitriosom Giannoulisom, s kojim je dijelio svlačionicu u Augsburgu. Nakon toga je prošetao legendarnim stadionom Toumba.

- Napokon sam ispred tribine na kojoj su ultrasi i jedva čekam igrati pred punim stadionom - rekao je Jakić.

Dodajmo da je Jakić stigao iz Augsburga u PAOK na posudbu vrijednu 500.000 eura uz opciju otkupa ugovora za četiri milijuna eura. Došao je u potazi za minutažu kako bi se vratio u 'vatrene' s čijeg je popisa nedavno ispao.