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DRUGI POČETAK

VIDEO Kristijan Lovrić vratio se u HNL. Ponovno u starom klubu

Piše HINA,
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VIDEO Kristijan Lovrić vratio se u HNL. Ponovno u starom klubu
Zagreb: Rudeš i Osijek sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Lovrić se vraća u Rudeš! Nakon mjeseci bez kluba, krilni napadač dobiva novu šansu u fenjerašu HNL-a

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Nakon nekoliko mjeseci bez kluba 30-godišnji hrvatski nogometaš Kristijan Lovrić ponovno će odjenuti dres Rudeša, kluba koji se nalazi na dnu ljestvice HNL-a. Prošlu sezonu Lovrić je zaključio upravo u Rudešu nakon čega su se dvije strane rastale. No, Lovrić i Rudeš su se ponovno spojili, a hrvatski prvoligaš je službeno obznanio povratak ovog krilnog napadača u klub.

Najuspješnije godine Lovrić je proveo u Gorici gdje je od 2018. do 2022. postigao čak 54 ligaška pogotka. U tom je periodu debitirao i za hrvatsku reprezentaciju, upisao je jedan nastup tijekom 2021. godine.

Nakon Gorice je preselio u Osijek gdje se često borio sa ozljedama, dok je tijekom 2024. i 2025. bio član turskog drugoligaša Amedspora. Potom se vratio u Rudeš, a sada će u tom klubu imati i drugu šansu. Rudeš je sezonu HNL-a otvorio s tri poraza u tri utakmice te razlikom pogodaka 2-12.

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